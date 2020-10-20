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Общество

В Коми получила продолжение невероятная история о погребенной заживо овчарке

«Воскресшему» Кирюше нашли нового хозяина
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.com

Фото vk.com

История овчарки по кличке Кирюша, которая после смертельной инъекции «воскресла», выбралась из неглубокой могилы и пошла искать хозяев, шокировала жителей Коми. К счастью, история имеет счастливый конец: Кирюша обрел нового хозяина.

В конце сентября Кирюшу спасла автоледи, которая заметила грустного одного пса на обочине дороги. Она довезла собаку до Ухты и передала в руки зооволонтеров. Историю собаки опубликовали в соцсетях. Пост имел невероятный отклик, люди писали, что видели похожую собаку в Емве. Откликнулись и бывшие хозяева собаки, которые поведали, что усыпили больную собаку и предали земле. Правда, спустя время они открестились от своих слов и удалили всю переписку, но волонтерам это и не важно. Главным был вопрос здоровья собаки и поиска новых хозяев.

В приюте при фонде «Добрый город», где обитал пес, тщательно подошли к кандидатуре будущего хозяина Кирюши. Было важно, чтобы он умел общаться с собакой, которой требуется медицинский уход (у Кирюши выявили хроническое заболевание).В зооприюте рассматривали несколько кандидатур. В итоге, остановились на девушке из Сыктывкара, она уже забрала пса к себе, рассказала руководитель фонда «Добрый город» Екатерина Нимак.

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