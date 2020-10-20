Одна из управляющих компаний Сыктывкара лишилась лицензии

На фото дом 56 по ул. Димитрова. Находился под управлением ООО "ИЦ по ЖКХ".

Служба РК стройжилтехнадзора приняла решение исключить из лицензии управляющей компании ООО «ИЦ по ЖКЦ» все многоквартирные дома, сообщает ведомство на странице в соцсети "ВКонтакте".

Эта организация работала чуть больше полутора лет, но за это время успела накопить штрафов на сумму порядка 1,5 млн рублей за всевозможные нарушения. Предписания надзорных органов и жалобы жителей домов, которые она обслуживала, руководство компании игнорировало.

При этом управляющая компания, едва начав свою деятельность, успела захватить себе 26 многоквартирных домов. Регулярно получая оплату за работы по содержанию жилья, свои прямые обязанности компания не выполняла ни в малейшей мере.

Результат такого управления: затопленные подвалы, протекающие кровли, порывы труб и т.п.

Сейчас эти 26 домов переданы временным управляющим компаниям. В ближайшее время администрация Сыктывкар должна организовать проведение конкурсного отбора по определению постоянных управляющих компаний. Также собственники помещений в этих домах могут самостоятельно провести общие собрания и сменить способ управления или выбрать управляющую компанию.

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