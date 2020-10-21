Как отличают в Коми ковид от ОРВИ: опыт трех жителей Сыктывкара и врача скорой

Врач скорой помощи: "Бывает очень сложно выявить коронавирус у больного после первичного осмотра". Фото: Оксана Ольшанская

С 19 октября жители Коми при первых признаках ОРВИ должны оставаться на самоизоляции дома и вызвать врача - такие изменения внесли внесли в указ главы республики.

Еще недавно люди болели целыми семьями, при этом ходили в поликлинику и молча подозревали у себя "корону".

Инна 27 лет: «Мне было плохо только три дня»

- Все началось 8 августа. Сначала у меня заболел ребенок. Просто резко поднялась температуру под вечер, которую было невозможно сбить. Только собьешь, через часик опять поднимается до отметки 38 градусов. В итоге мы вызвали скорую помощь в три часа ночи, врач осмотрел ребенка, послушал легкие. Ребенка не госпитализировали, сказали наблюдать и сбивать температуру.

Утром температура поднялась и у меня. Была сильная слабость, ломило кости. Весь день не чувствовала вкус и запах еды, а под вечер начался сильный кашель у нас обоих.

Мы относительно быстро пошли на поправку. Через три дня нормализовалась температура, кашель продлился всего неделю.

Через неделю такие же симптомы появились и у мужа. Стоит отметить, что врачи не брали у нас анализы на коронавирус, муж ходил в поликлинику сам, чтобы открыть и закрыть больничный. О том, что у нас был коронавирус, я лишь предположила, т.к. после контакта с зараженными Ковид-19 не произошло заражения.

Похожая история произошла с жительницей Сыктывкара. Только она уже не сомневается, что переболела Ковид-19 со средней тяжестью.

Настя, 31 год:

- Муж почувствовал недомогание в начале октября, примерно 8 октября. Сначала заболел муж, все симптомы заболевания были похожи на ОРВИ – появились кашель и насморк, поднялась температура до 38,5. После него заболел младший ребенок – симптомы те же.

Я заболела после мужа через неделю. Меня знобило, началась ужасная слабость, к вечеру поднялась температура и «прорезался» кашель. Ужасно болела голова. Спустя несколько дней слабость не проходила, температура не спадала, тело ломило целую неделю: были сильные боли в области груди, спины, боль не утихала ни на минуту.

Врач, который пришел на вызов, не обнаружил признаки коронавируса. Однако мое состояние не улучшалась – появилась одышка, было очень сложно дышать. Температура держалась целую неделю, спала на два дня и поднялась опять. В итоге, я проболела две недели, сейчас более-менее самочувствие нормализовалась.

Когда выяснилось, что муж в течение рабочей недели контактировал с больным коронавирусом, к нам пришли медики и сделали тест супругу, он оказался положительным. После этого к нам пришли доктора в защитных костюмах, назначили лечение и предоставили лекарства, предложили обработку помещения и дали инструкцию, как самим производить уборку дома. Мне тоже прописали лечение, так как в моих симптомах болезни присутствовали явные следы коронавируса. Теперь мы находимся на самоизоляции.

Врач скорой помощи, который предпочел остаться анонимным, рассказал, что при обращении гражданина за медпомощью, лечащий врач может назначить тест на Ковид-19 при следующих симптомах вируса – это температура, пропажа обоняния, сухой кашель. Особое внимание уделяется тем, кто был в контакте с коронавирусным больным, в таких случаях тестирование может быть назначено при малейшем подозрении.

Сейчас ждет результат анализа семнадцатилетний Паша, который был в контакте с одноклассницей с подтвержденным диагнозом Ковид-19.

Паша, 17 лет:

- В начале октября я был в контакте с одноклассницей, которую госпитализировали с диагнозом Ковид-19. Сначала у меня появился кашель, на следующий день поднялась температура до 37,2, началось умеренное недомогание, слабость, кашель был редкий, но началась диарея, которая длилась пару дней. На протяжении недели у меня болела голова, перестал чувствовать некоторые запахи. Врач мне поставила диагноз ОРВИ. Прошло уже две недели с момента заболевания, самочувствие сейчас хорошее. На данный момент жду результат теста на Коронавирус, чтобы исключить заболевание и продолжить обучение в своей школе.

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