Коми накрыла волна лже-минирований: за пять дней — шесть сообщений о «бомбах» в школах

Фото из архива редакции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коми накрыла атака телефонных «минеров» - с конца прошлой недели почти каждый день в полицию поступают ложные сообщения о бомбах, которые якобы заложены в образовательных учреждениях. Всего с 16 октября по настоящее время в полицию сообщили о шести «минированиях», отмечает в ответе на запрос «КП-Коми» региональное МВД.

Под раздачу телефонных хулиганов попали школа №43 (туда выезжали дважды), Русская гимназия, Гимназия имени Пушкина в Сыктывкаре, школа №12 в Инте и школа №12 в Воркуте.

- В каждом случае на место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и экстренные службы. Все находившиеся в зданиях люди были эвакуированы. В ходе проведения обследования зданий на предмет выявления взрывного устройства, ничего не обнаружено, - сообщает источник.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность злоумышленников.

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