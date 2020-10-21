Руководителем минспорта Коми стал экс-зампрезидента федерации санного спорта России

Министр физической культуры и спорта Коми Виталий Савилов. Фото: Министерство физической культуры и спорта Коми sport.rkomi.ru

20 октября Глава Республики Коми Владимир Уйба назначил на должность министра физической культуры и спорта Коми Виталия Савилова. Прежний руководитель министерства Николай Бережной от должности освобожден.

Освобожденный от должности министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной. Фото: Министерство физической культуры и спорта Коми sport.rkomi.ru

Виталий Викторович Савилов родился 10 мая 1980 в Московской области. В 2003 окончил МАИ. В 2003–2004 — ведущий специалист Управления продвижения розничной продукции ОАО АКБ «Пробизнесбанк», в 2005–2009 — коммерческий директор ООО «Каток.Ру», в 2010 — коммерческий директор ООО «Снежный город», коммерческий директор НП «Непрофессиональная хоккейная лига».

В 2010–2014 — руководитель отдела, руководитель управления, руководитель объекта в АНО «Оргкомитет «Сочи 2014». В 2014 — сотрудник аппарата советника губернатора Московской области, в 2015–2017 — заместитель руководителя Администрации Одинцовского района по вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма, в 2017–2018 — руководитель управления в АНО «Оргкомитет «Россия — 2018» (чемпионата мира по футболу — 2018).

С 2019 — первый заместитель президента федерации санного спорта России.

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