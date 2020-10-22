Жители Ухты напуганы нашествием волков: «Легкий шок»

Фото Progoroduhta

Жители Ухты видели волков на набережной Газовиков и набережной Нефтяников. Люди напуганы — серые хищники уже в черте населенного пункта чувствуют себя как дома. Подробностями ситуации делится Progoroduhta.

Алиса Каненгони ехала в сторону Шудаяга поздним вечером 21 октября, когда на перекрестке около Набережной Газовиков дорогу ей преградил волк. Девушка сигналила много раз, но хищник даже не сдвинулся с места.

- Сначала мне показалось, что это собака. Я не могла проехать, она стояла посреди проезжей части и не двигалась. Я стала сигналить. Реакции животного не последовало. Потом я присмотрелась и поняла, что это волк. Волков боюсь с детства и помню, как нас еще в школе учили, - что у волка хвост поджат, он не виляет им, как собака. Это точно был волк. Достаточно большой, как взрослая собака. У меня был легкий шок... Он стоял лицом к городу, а потом убежал в лес, - делится эмоциями Алиса.

Еще одна ухтинка заметила волка на набережной Нефтяников, когда прогуливалась с мужем. Девушка сфотографировала животное, она уверена, что это серый хищник. Мнение очевидцев разделяет и охотовед Олег Золотов. По его словам, в Ухте уже были зафиксированы случаи, когда волки выходили близко к населенным пунктам. Так, осенью 2020 года, волки загрызли несколько бездомных собак в районе водненских дач. А чаще всего хищников видят в районе поста ДПС.

- На сегодняшний день нам известна только одна стая волков, которая обитает в лесу неподалеку от поста ДПС. Они часто перебегают там дорогу. Скорее всего это семья - мама, папа и дети в нескольких поколениях, - говорит Олег Золотов.

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