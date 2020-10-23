В Коми девочки жестоко избили сверстницу ради лайков в Тик-Токе

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители города Микунь Усть-Вымского района Коми распространяют в соцсетях жуткое видео, как одна девочка избивает другую. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних разыскали школьниц, которое пояснили — якобы ролик не более чем постановка для лайков и отклика в популярной молодежной соцсети. Между тем, пугающее видео уже стало поводом для проверки МВД. Редакция «КП-Коми» просит беременных женщин и слабонервных не смотреть. Поберегите нервы.

Видео вызвало однозначную реакцию в соцсетях — люди в шоке от жестокости детей. Одна из героинь видео пинает лежащую на снегу девочку, а потом прыгает на нее. Все это сопровождается ядреными матерными высказываниями и жутким смехом. После попадания на просторы соцсетей о видео узнали в полиции, организована проверка.

- В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку. С детьми встречались, это две девочки из одной школы. Они в ходе беседы пояснили, что якобы это постановочное видео, оно сделано для того, чтобы посмотреть, сколько будет просмотров и лайков в Тик Токе, - рассказали «КП-Коми» в МВД по Коми.

В МВД продолжают работу по расследованию причин появления жуткого видео. Ролик не ушел от внимания правоохранительных органов. СУ СК России по Коми вслед за региональным МВД организовало проверку после публикации в СМИ.

- Следователи намерены назначить судебно-медицинскую экспертизу, а также провести ряд проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. Установленным фактам будет дана правовая оценка, и по результатам проверки принято процессуальное решение, - сообщает источник.

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За действиями девочек следили их знакомые и снимали расправу на видео (подробности).