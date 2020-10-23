Главного тренера хоккейного клуба «Строитель» госпитализировали

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Главного тренера хоккейного клуба «Строитель» Павла Франца госпитализировали с подозрением на коронавирус. Сейчас спортсмен ждет результаты теста на COVID–19, сообщает пресс-служба клуба.

- Павел Франц ждет результаты исследований, в том числе ПРЦ-теста. Чувствует себя хорошо, температура тела нормальная, не повышенная. Надеемся, что скоро он вернется в строй, — пояснил директор «Строителя» Константин Агафонов. Он также дополнил, что, в связи с пандемией, все тренеры, игроки и сотрудники ХК «Строитель» регулярно проходят тестирование на COVID–19.

Таким образом, заключительный домашний тренировочный сбор, который пройдет в рамках подготовки к XXIX Чемпионату России по хоккею с мячом, ХК «Строитель», вероятнее всего, начнет без Павла Франца.

Напомним, что информация о том, что главный тренер хоккейного клуба «Строитель» Павел Франц и больше половины сыктывкарской команды переболели коронавирусом, была озвучена еще в начале октября на встрече с болельщиками. Поэтому обновленная информация о состоянии тренера вызывает вопросы. Отметим также, что это не первая спортивная команда из Коми, которая отражает атаку коронавируса. На прошлой неделе стало известно, что «Новая генерация» пережила ковидную вспышку, переболели большинство игроков.

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