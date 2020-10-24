Житель Сыктывкара заложил кирпичами проход во двор многоквартирного дома

Суд решил: ответчик должен восстановить все в прежнем виде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сыктывкарский городской суд потребовал демонтировать стены, ограждающие сквозной проход в многоквартирном доме, и заделать проем в несущей конструкции.

На то, что кирпичная кладка преграждает доступ в сквозной пешеходный проход с улицы во двор многоквартирного дома, в суд пожаловался один из его жителей. В иске он требовал демонтировать незаконную стену, а также восстановить фасад

Как выяснилось в судебном процессе, некий господин огородил кирпичной стеной сквозной проход во двор, чтобы сделать персональный выход в образовавшееся помещение, пробив проем в несущей стене дома. Ответчик владеет нежилым помещением в этом МКД, к которому и примыкает уничтоженный проход.

Тем самым, говоря юридическим языком, он лишил остальных жильцов права пользования общим имуществом многоквартирного дома. Да, необычная ситуация: воздух, дыра - а как еще охарактеризовать сквозной проход? - тоже имущество.

Суд проанализировал положения ст. 36 Жилищного кодекса РФ, из которых следует:

уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений МКД. А пробитие выхода в несущей стене подпадает под понятие перепланировки согласно ст. 25 Жилищного кодекса РФ. Её порядок установлен ст. 26, 28 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Решений собственников МКД на данные действия получено не было, как и отсутствуют решения о реконструкции, переустройстве и перепланировке помещений дома.

Суд решил: возложить на ответчика обязанность по демонтажу ограждений и восстановлению фасада многоквартирного дома в месте обустройства проёма в несущей стене.

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