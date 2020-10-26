Трехлетняя девочка лишилась части пальца в детсаду в Коми

Травмированный пальчик через две недели после инцидента. Фото: Из личного архива пострадавшей стороны

В детском саду Коми девочка лишилась кончика пальца. Жуткая история стала известна благодаря «АИФ-Коми», куда обратилась мама пострадавшей девочки.

Инцидент произошел в детсаду поселка Подъельск 13 октября. На момент происшествия мама ребенка лежала в больнице со вторым ребенком.

- С утра бабушка увела трехлетнюю дочку в садик. Но через некоторое время из сада позвонили и сообщили, что ребенок сломал палец. Через неделю нас с малышом выписали из больницы, от увиденного я была в шоке. Кончик указательного пальца левой руки был черный. Сам палец дочь не чувствует. Со слов мужа, там была открытая рана, - рассказывает мама Оксана Исакова.

Оксана хотела напасать заявление в полицию, но, по ее словам, правоохранители отговорили. «Мне сказали, зачем писать заявление на воспитателя? Это же дети! Они все бегают-прыгают, ваш ребенок тоже не сидит на месте. По камерам видеонаблюдения видно, что девочка сама засунула палец в шкаф, и вины воспитателя в этом нет», - говорит Оксана.

Возможно, Оксана и не стала придавать огласке случившийся инцидент, если бы это был единственный случай. До этого прошлой зимой её дочка в садике уже прищемляла палец. «Варежки снимаю с руки, а там палец фиолетовый. Что произошло – не понятно», - делится взволнованная мама.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая температура должна быть в детсадах и школах Коми

И контакты для обращений в Роспотребнадзор (подробности).