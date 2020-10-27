Объявлена дата первого выпуска грандиозного шоу, где выступают артисты из театра оперы и балета Коми

Фото телеканала «Россия К»

4 ноября в 17:30 на канале «Россия К» выйдет первый выпуск четвёртого сезона популярного телепроекта «Большой балет». Среди конкурсантов – Анастасия Лебедик и Ринат Бикмухаметов из Государственного театра оперы и балета Республики Коми.

Как напоминает пресс-служба телеканала «Россия К», в проекте – шесть конкурсных программ. Каждая пара танцует шесть номеров. Пять из них – это дуэты и одна программа сольная, где каждый участник показывает по одной вариации или номеру.

В предыдущих сезонах ставились жесткие условия – каждый выпуск был посвящен только классическим номерам, или, например, только советской хореографии. В четвертом сезоне – допустимо смешение в одном выпуске и классики, и неоклассики, и современного танца, и даже народно-характерного. Один из выпусков четвертого сезона «Большого балета» посвящен современной российской хореографии, еще один – современной зарубежной. Тематическая программа всего одна – романтический балет.

Начинался проект с «визитки пары». Конкурсанты могли выбрать любой репертуар, главное было – показать свои сильные стороны, технику исполнения, артистизм и оригинальность. Итогом проекта «Большой балет» станет фееричный гала-концерт. Победителей нового сезона проекта ждет главный приз – Хрустальный пуант. Изящная скульптура выполнена в старинной технике пат-де-вер. Она создана французской мануфактурой Daum и предоставлена партнёром проекта «Большой балет» компанией Mercury.

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