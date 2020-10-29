В Коми развернуто 2244 койки для больных коронавирусом

Многие пациенты лечатся дома Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 28 октября в Коми развернуто 2244 койки для больных новой коронавирусной инфекцией, сообщили «КП-Коми» в пресс-службе Министерства здравоохранения Коми. Отметим, что чуть больше недели назад, 21 октября, в Коми было развернуто более 2100 коек для пациентов с COVID–19.

Согласно свежей статистике с сайта стопкоронавирус.рф в Коми на 29 октября новый рекорд — выявили 225 заболевших COVID–19 за сутки. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 12 926 заболевших, выздоровели от инфекции 9 693 пациентов. Таким образом, в активном состоянии болезни в регионе на сегодняшний день 3 233 человека.

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