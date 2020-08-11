Выборы в Коми в цифрах

Избирательная комиссия Коми подвела некоторые итоги Фото: Дарья ЮДИНА

Избирательная комиссия Коми провела сегодня пресс-конференцию. На ней журналистам рассказали о некоторых итогах регистрации кандидатов на выборах губернатора и в республиканский парламент.

Так, на выборы по единому избирательному округу в Госсовет сначала заявились 11 партий. Три сошли с дистанции. В итоге, Избирком зарегистрировал списки кандидатов от восьми партий.

По одномандатным избирательным округам в Госсовет выдвигались 85 кандидатов. 77 человек прошли регистрацию. Сейчас два отказа в регистрации оспариваются. Шесть кандидатов выбыли по разным причинам, у них претензий к комиссии нет.

Всего в выборах в Госсовет по одномандатному округу принимают представители девяти партий. Рекордсмены члены партии «Единая Россия», они охватили все округа. Самвыдвиженцев осталось двое: Михаил Брагин идет в Госсовет от Инты, а Яна Сажина по Западному избирательному округу.

В среднем на мандат претендуют по пять человек, но есть округа, где за него борются семь человек. Минимальное количество кандидатов зарегистрировались по Яренскому округу.

В списках есть кандидаты с судимостями. У «Справедливой России» их семь, у КПРФ пять, у «Комунистов России» и «Родины» по три, у ЛДПР — один. Все они продолжают участвовать в выборах в Госсовет, наличие судимости не ограничивает их избирательное право. Нарушением будет являться только сокрытие информации о судимости. Кандидатов с таким нарушением уже сняли.

Что касается прописки, то среди людей, претендующих на кресло в Госсовете, есть те, кто не прописан в республике. По одномандатному округу таких претендентов двое, по единому округу таких кандидатов 170.

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