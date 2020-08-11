Избирком Коми: Олег Михайлов не сможет обжаловать отказ в регистрации

Олега Михайлова не зарегистрировали в качестве кандидата на пост губернатора

Избирательная комиссия Коми подвела некоторые итоги регистрации кандидатов на выборах губернатора и в Государственный совет. В выборах главы республики будут участвовать Владимир Уйба, Виктор Бетехтин, Сергей Пономарев и Андрей Никитин. Избирком Коми уверен, что Олег Михайлов, которому отказали в регистрации из-за недостаточного количества подписей, не сможет обжаловать это решение.

- Перспектив обжалования этого решения не существует, - сказал руководитель Избирательной комиссии региона Дмитрий Митюшев.

Также председатель комиссии развеял слухи о возбуждении уголовного дела в отношении «группы поддержки» Олега Михайлова, которая очень бурно показывала свое негодование на заседании Избиркома 6 августа.

- Оснований для возбуждения уголовного дела нет, но наблюдаются признаки административного правонарушения. После завершения административного расследования могут возбудить какие-то дела. Но это все находится в компетенции органов внутренних дел.

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