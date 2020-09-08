С Игорем Шпектором попрощаются в Санкт-Петербурге

Игорь Шпектор ушел из жизни 5 сентября

С экс-мэром Воркуты и членом Общественной палаты России Игорем Шпектором попрощаются 10 сентября. Прощание состоится в Санкт-Петербурге в Большом зале крематория по адресу: Шафировский пр., д. 12, сообщает представительство Коми на Северо-Западе.

Тело умершего деятеля решили кремировать.

Напомним, что Игорь Шпектор ушел из жизни 5 сентября. Нынешний мэр Воркуты Игорь Гурьев на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что связался с супругой Игоря Шпектора и предложил назвать одно из мест в заполярном городе в его честь. Вдова дала свое согласие.

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