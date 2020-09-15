В республике рабочего придавило погрузчиком Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми рабочего придавило погрузчиком. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Коми.

Вчера в инспекцию от республиканского предприятия поступило извещение о несчастном случае. В 12:50 работник за рулем погрузчика не справился с управлением. Погрузчик перевернулся и придавил работника. В результате получил получил серьезную травму. Обстоятельства уточняются. Организуется комиссия по расследованию несчастного случая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель из Коми умер по пути в Вологду

Трудовая инспекция начала проверку (подробности)