В республике рабочего придавило погрузчиком
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Коми рабочего придавило погрузчиком. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Коми.
Вчера в инспекцию от республиканского предприятия поступило извещение о несчастном случае. В 12:50 работник за рулем погрузчика не справился с управлением. Погрузчик перевернулся и придавил работника. В результате получил получил серьезную травму. Обстоятельства уточняются. Организуется комиссия по расследованию несчастного случая.
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