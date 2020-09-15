Ухтинец выслушал приговор за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней

Ухтинец выслушал приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ухте выслушал приговор 40-летний мужчина. Его признали виновным в понуждении к действиям сексуального характера, развратных действиях, нарушении неприкосновенности частной жизни и использовании несовершеннолетнего при изготовлении порнографических материалов. Об этом пишет пресс-служба СУ СК РФ по Коми.

Следствие и суд установили, что в 2019-2020 годах фигурант тайком снял несовершеннолетнюю дочь сожительницы на камеру без ее согласия. Он сохранил видеоизображения, изготовив из них порнографические материалы. Уговорами и шантажом ухтинец понуждал девочку к действиям сексуального характера. Также обвиняемый незаконно собирал сведения о частной жизни девушки, с которой у него были интимные отношения.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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