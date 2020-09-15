У ОМВД по Княжпогостскому району новый начальник

Фото пресс-службы МВД России по Коми

Министр внутренних дел Республики Коми Андрей Сицский в ходе рабочей поездки в Княжпогостский район представил личному составу начальника ОМВД. Отдел возглавил подполковник полиции Алексей Цепелев, до назначения занимавший должность начальника полиции. Об этом пишет пресс-служба МВД России по Коми.

Алексей Цепелев. Фото пресс-службы МВД России по Коми

СПРАВКА

Алексей Николаевич Цепелев родился 6 сентября 1984 года в поселке Оричи Оричевского района Кировской области. В 2016 году окончил Нижегородскую академию МВД России, по специальности «правоохранительная деятельность», квалификация «юрист».

До службы в органах внутренних дел Алексей Цепелев работал слесарем, водителем. В 2006 году стал стажером по должности оперуполномоченного ОУР КМ ОВД Оричевского района Кировской области, а в 2010 году возглавил ООД УУМ МОБ ОВД по Оричевскому району Кировской области. В 2011 году был освобожден от занимаемой должности и зачислен в распоряжение МО МВД России «Оричевский» и назначен начальником отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних. С 2012 по 2018 годы Алексей Цепелев занимал должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) МО МВД России «Оричевский».

На службу в органы внутренних дел Коми Алексей Цепелев заступил в октябре 2018 года заместителем начальника ОМВД России по Княжпогостскому району – начальником полиции.

Имеет медаль «За отличие в службе» 3 степени.

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