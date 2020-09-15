В МВД по Коми новые назначения

Фото пресс-службы МВД по Коми

В МВД по Республике Коми кадровые изменения. 15 августа министр внутренних дел Андрей Сицский представил личному составу Управления уголовного розыска нового заместителя начальника.

На должность назначен Алексей Гилев, ранее возглавлявший ОМВД России по Корткероссому району. В его ведении будут находится преступления, связанные с совершением мошеннических действий, а также преступления имущественного характера.

Алексей Игнатенко. Фото пресс-службы МВД по Коми

В свою очередь начальником ОМВД России по Корткеросскому району назначен подполковник полиции Алесей Игнатенко. Нового руководителя личному составу отдела представил министр внутренних дел по Коми Андрей Сицский в ходе рабочей поездки в район.

СПРАВКА

Алексей Дмитриевич Гилев родился 29 мая 1984 года в селе Керчомья Усть-Куломского района. В 2003 году окончил СФ МССШМ МВД России и поступил на службу в КМ ГОМ УВД г. Сыктывкара на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска. В 2009 году был назначен начальником отделения по борьбе с экономическими преступлениями КМ ОВД по Сыктывдинскому району, где проработал на разных должностях. 2 июля 2019 года был назначен начальником ОМВД России по Корткеросскому району.

Алексей Сергеевич Игнатенко родился 28 апреля 1987 года в Сыктывкаре. В 2012 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция». На службу в органы внутренних дел Алексей Игнатенко поступил в 2006 году, заняв должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска КМ ОВД Сыктывдинского района. Спустя год перешел в отделение угрозыска Сыктывкара, а в 2009 году стал оперуполномоченным отдела по борьбе с преступлениями коррупционной направленности, подрыву экономических основ экстремизма, организованных групп и преступных сообществ ОРЧ (по линии борьбы с экономическими преступлениями) КМ МВД по РК, а позднее – заместителем начальника.

Несколько месяцев Алексей Игнатенко проработал в должности начальника отдела по линии налоговых преступлений и противодействия коррупции в сфере ТЭК в Ухте УЭБиПК МВД по Коми. После чего нес службу оперуполномоченным по особо важным делам оперативного отдела УЭБиПК МВД по РК, был начальником отдела по противодействию коррупции и преступлениям в бюджетной сфере и др.

В 2015 году Алексей Игнатенко перешел в ОМВД России по Сыктывдинскому району, где проработал участковым уполномоченным полиции, дознавателем, начальником ОЭБиПК, дослужившись до заместителя начальника ОМВД.

В начале 2020 года был назначен заместителем начальника УЭБиПК МВД по Коми, а перед нынешней должностью месяц проработал начальником полиции ОМВД по Сыктывдинскому району.

Имеет медаль МВД России «За отличие в службе» III степени, нагрудный знак МВД России «За отличную службу в МВД» 2 степени.

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