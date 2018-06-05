2018-06-06T15:13:38+03:00
Общество

"Народ увидел Пугачева и заойкал" - сыктывкарские учителя вспоминают курьезы своих подопечных

В День русского языка "Комсомолка" узнала, как ученики столицы Коми удивляют своих преподавателей
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
6 июня весь мир празднует день рождения А.С. Пушкина6 июня весь мир празднует день рождения А.С. ПушкинаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

6 июня весь мир празднует День рождения А.С. Пушкина и День русского языка. Сегодня проходят флешмобы, акции, на которых люди читают свои любимые произведения великого классика. Любят Александра Сергеевича и учителя русского языка. Они с упоением вчитываются в его мелодичные тексты, а потом с опаской проверяют сочинения своих подопечных.

«Комсомолка» спросила у сыктывкарских учителей русского языка, как их ученики «издевались» над великим и могучим.

Екатерина Горчакова, "школа №38"

- В сочинении про "Капитанскую дочку" А.С. Пушкина в сцене взятия Белогорской крепости Емельяном Пугачевым, чтоб выразить народное волнение, ученик написал: "Народ увидел Пугачева и ...заойкал!"

"Народ увидел Пугачева и ...заойкал!"

"Народ увидел Пугачева и ...заойкал!"

- А этот кошмар произошел в коми селе, где ученик путал коми и русскую лексику. Слово "сын" в коми языке означает язя, серую красноперую рыбу наших рек. В сочинении по летним впечатлениям о запомнившейся рыбалке с папой он написал: "Отец поймал большого сына и ... зажарил!" Ужас!

- Пятиклассник, описывая натюрморт известного художника с фруктами, делает следующие ошибки: "На кортине я вижу карзину с опельсиноми и абрыкасами". Речь шла об апельсинах и абрикосах.

Екатерина Габб, "Русская гимназия"

- Однажды в сочинении мне попалась фраза "Я чувствовал себя, как серое густое желе".

Анна Шумахер, "школа №38"

- Было изложение, текст был о лебеде с раненым крылом, которого подобрали и выходили дети из интерната. Один мальчик пишет в изложении сначала правильно «лебедь, лебедь, он», дальше, чтобы избежать повтора, он пытается подобрать синоним. Так лебедь превратился в «гуся» и «птичку». Когда этот же ученик описывал купание лебедя, написал: «он осторожно садился в ванночку с теплой мыльной водой и кайфушечки гусенку».

- В одном изложении было предложение «Пес Арктур изнывал от любви к хозяину». Варианты от детей: «извывал», «взмывал», «смывал». Вроде с дикцией у меня проблем нет.

- Один мальчик пришел исправлять оценку, читает задание «Охарактеризуете героев произведения, напишите мини-сочинение «История Цыганка», «Характер деда». Задание дается сразу после повести «Детство» Горького. Полчаса сидит, потом недоуменно: «Не понимаю, что делать? В учебнике нет произведения «История Цыганка».

Цыганок из "Детства" Горького превратился в отдельное произведение

Цыганок из "Детства" Горького превратился в отдельное произведение

Елена Ахмедова, "школа №18"

- Я дала ученикам задание написать сочинение по картине Петрова-Водкина «Завтрак». Так один мальчик написал : «В чайнике отражается собака и ее яйцо». Также ученики писали интересные изложения по «Капитанской дочке»: «На улице была такая плохая погода, что казалось, лошадь идет прямо по мне»

Кузьма Петров-Водкин "Завтрак"

Кузьма Петров-Водкин "Завтрак"

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Во французских школах запретили мобильники. Когда это произойдет в российских?
О том, чем вредны смартфоны и планшеты и как при этом создавать современную цифровую школу обозреватель «Комсомолки» беседовал на Радио «КП» с председателем Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олегом Григорьевым
Новости 24
Уроженку Коми наградили в Смольном
Стало известно, какая погода будет в Сыктывкаре на День города
В Коми едет поезд-музей
В выходные Коми накрывает очередной циклон с Запада
В Сыктывкаре на 24 часа отключат холодную воду в некоторых домах
В Сыктывкаре продлен отопительный сезон
Сыктывкарцы смогут посмотреть матч Россия-Саудовская прямо в центре города
В Сыктывкаре поезд насмерть сбил женщину
Верховный суд Коми не дал Василию Гончаренко скрыться от следствия
Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов стран
Олимпийский комитет России готов к сотрудничеству с министерством спорта Коми
С «РОСТЕЛЕКОМ» легко путешествовать по России и миру
Сыктывкарские следователи установили причину пожара, в котором погибла 3-летняя девочка
В Усинске откроются магазины "Пятерочка"
В столице Коми горожанку ограбил на улице бывший возлюбленный
Две гимназии Коми получат по миллиону рублей
Сыктывкарские кикбоксеры взяли медали на Кубке мира
В Минздраве Коми рассказали, как себя чувствует 4-летний мальчик, выпавший из окна
«Комиавтотранс» предоставит скидку болельщикам на маршруты в Казань
Коми вошла десятку регионов с благополучной экологической обстановкой
Выжившая в трагическом пожаре пенсионерка дала показания следователям