"Народ увидел Пугачева и заойкал" - сыктывкарские учителя вспоминают курьезы своих подопечных

5 Июнь 15:00 2018-06-06T15:13:38+03:00

В День русского языка "Комсомолка" узнала, как ученики столицы Коми удивляют своих преподавателей

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6 июня весь мир празднует День рождения А.С. Пушкина и День русского языка. Сегодня проходят флешмобы, акции, на которых люди читают свои любимые произведения великого классика. Любят Александра Сергеевича и учителя русского языка. Они с упоением вчитываются в его мелодичные тексты, а потом с опаской проверяют сочинения своих подопечных.

«Комсомолка» спросила у сыктывкарских учителей русского языка, как их ученики «издевались» над великим и могучим.

Екатерина Горчакова, "школа №38"

- В сочинении про "Капитанскую дочку" А.С. Пушкина в сцене взятия Белогорской крепости Емельяном Пугачевым, чтоб выразить народное волнение, ученик написал: "Народ увидел Пугачева и ...заойкал!"

"Народ увидел Пугачева и ...заойкал!"

- А этот кошмар произошел в коми селе, где ученик путал коми и русскую лексику. Слово "сын" в коми языке означает язя, серую красноперую рыбу наших рек. В сочинении по летним впечатлениям о запомнившейся рыбалке с папой он написал: "Отец поймал большого сына и ... зажарил!" Ужас!

- Пятиклассник, описывая натюрморт известного художника с фруктами, делает следующие ошибки: "На кортине я вижу карзину с опельсиноми и абрыкасами". Речь шла об апельсинах и абрикосах.

Екатерина Габб, "Русская гимназия"

- Однажды в сочинении мне попалась фраза "Я чувствовал себя, как серое густое желе".

Анна Шумахер, "школа №38"

- Было изложение, текст был о лебеде с раненым крылом, которого подобрали и выходили дети из интерната. Один мальчик пишет в изложении сначала правильно «лебедь, лебедь, он», дальше, чтобы избежать повтора, он пытается подобрать синоним. Так лебедь превратился в «гуся» и «птичку». Когда этот же ученик описывал купание лебедя, написал: «он осторожно садился в ванночку с теплой мыльной водой и кайфушечки гусенку».

- В одном изложении было предложение «Пес Арктур изнывал от любви к хозяину». Варианты от детей: «извывал», «взмывал», «смывал». Вроде с дикцией у меня проблем нет.

- Один мальчик пришел исправлять оценку, читает задание «Охарактеризуете героев произведения, напишите мини-сочинение «История Цыганка», «Характер деда». Задание дается сразу после повести «Детство» Горького. Полчаса сидит, потом недоуменно: «Не понимаю, что делать? В учебнике нет произведения «История Цыганка».

Цыганок из "Детства" Горького превратился в отдельное произведение

Елена Ахмедова, "школа №18"

- Я дала ученикам задание написать сочинение по картине Петрова-Водкина «Завтрак». Так один мальчик написал : «В чайнике отражается собака и ее яйцо». Также ученики писали интересные изложения по «Капитанской дочке»: «На улице была такая плохая погода, что казалось, лошадь идет прямо по мне»