Сыны полка: на фронт Витя Евстифеев из Коми попал в 10 лет

На флоте их называли юнгами, в партизанских отрядах – сынками, в сухопутных войсках – сынами полка. Сразу после окончания войны, в 1945 году, страна узнала историю одного из них – Вани Солнцева. Его дневники легли в основу повести Валентина Катаева «Сын полка», ставшей настольной книгой не одного поколения советских школьников.

Удивительно, что у двух сыктывкарских школьников, которые родились уже в двадцать первом веке, родной дедушка был участником войны. А на фронт он попал в… десять лет. Большинство «сыновей» даже не числилось в списках ветеранов – участников войны, ведь было им тогда всего по 10-13 лет. Да и не любили они вспоминать свое «опаленное войной» детство. Студенты Сыктывкарского пединститута, которым немецкий и латынь преподавал Виктор Александрович Евстифеев, так никогда и не узнали, что азы немецкого языка он изучал не за школьной партой, а в окопах и на дорогах войны.

Виктор Евстифеев (на фото сверху) родился в декабре 1932 года. Дед по матери был кубанским казаком. Мать Виктора, спасаясь от раскулачивания, перебралась в Закавказье – Азербайджан. Там в рабочем поселке Сабунчи, пригороде Баку, родился Виктор. Жил ли с ними отец, Виктор не помнил. Из воспоминаний детства ярче всего запомнилось то, как

в начале войны они с матерью ехали на поезде в эвакуацию, и мать в дороге умерла. Круглого сироту, его определили в детский дом в Батуми. Запомнилось, как голодные воспитанники воровали в садах мандарины и объедались ими. Вскоре Виктор сбежал на фронт.

В первый раз не получилось – вернули. Сбежал снова. И остался на фронте. Было Виктору тогда десять лет.

Дороги войны

В книге «От Волги до Эльбы и Праги», рассказывающей о боевом пути 5-й гвардейской армии, Виктору посвящено несколько строк: «Вместе с другими воинами-освободителями в Праге завершили свой победоносный путь четыре славных мальчика – Николай Печененко, Володя Узбеков, Виктор Евстифеев и Сережа Паршин. Они с достоинством и честью выполняли свой воинский и патриотический долг перед Родиной. В ходе боевых действий бригады на Украине, в Польше и Чехословакии они выполняли обязанности разведчиков, связистов и огневиков-артиллеристов. В то время им было 12-14 лет… Все четыре воспитанника бригады являются достойными сынами и патриотами нашей Родины».

Витя Евстифеев

О том, как Виктор попал в 155 артиллеристскую бригаду 5-й гвардейской армии, оставил воспоминания его однополчанин Савва Мельник: «Наш взвод связи после освобождения Кубани и Крыма направлялся дальше на запад. На одной из станций Украины мы увидели двух малышей, худеньких, грязных, в лохмотьях. Жалко нам стало ребят, и мы взяли их к себе. Девушка-телефонистка вымыла мальчишек, а мы остригли их, одели. Это были Виктор и Володя Узбеков. Потом нам встретились еще два малыша. Когда мы освобождали Польшу, Чехословакию, четыре маленьких солдата были с нами. К этому времени у нас организовали духовой оркестр. Мальчишки участвовали в нем».

Газетная вырезка

На войне мальчишки попали на передовую – в самое пекло. Бригада участвовала в тяжелых боях. Как-то раз Виктор появился в землянке грязный и без рубашки. Оказалось, что перевязал раненого. Сам Виктор на войне тоже был ранен. Из-за осколочного ранения черепа впоследствии его не взяли на срочную службу. Всю жизнь он проходил с затянутым кожей небольшим отверстием в голове, из-за которого любой удар по голове мог стать для него смертельным. В перерывах между боями ребята писали диктанты, решали задачи. Когда стихали орудийные раскаты, в землянке собирались усталые солдаты. Тетради делали сами: сшивали фронтовые листовки, конверты, аккуратно обрезали края. Учебников тоже не было. Вот и приходилось старшине дивизиона Дмитриченко, который до войны был директором школы, по памяти рассказывать все школьные предметы. Пацаны слушали рассказы о Щорсе, Чапаеве, героях гражданской войны. И не заметили, как сами вошли в историю…

Судьба разбросала

В военные годы мальчики жили, как братья, и поклялись всегда быть братьями, если останутся живы. Но послевоенная жизнь разбросала их в разные уголки Советского союза. А в ноябре 1964 года, в газете «Пионерская правда» неожиданно появился их снимок с надписью: «Идут по улицам города Праги четыре маленьких солдата, четыре гордых воина Советской Армии, освободившей Чехословакию от фашистских захватчиков. Было это в мае 1945 года… Сколько военных дорог прошли вы, сыны полка? Этот снимок, как дорогую реликвию, хранят в братской Чехословакии, но имена ваши, дорогие солдаты, остались неизвестными».

История снимка такова. Весть о падении Берлина застала ребят в Дрездене. А потом бригаду перевели в Чехословакию. Там, в Праге, 17 мая 1945 года и сделал эту фотографию фоторепортер Эмиль Пардубский. В 1965 году этот снимок собрал их вместе. Виктора Александровича на фотографии узнали ученики Лобковской средней школы Саратовской области, в которой он преподавал немецкий язык. Сам Виктор Александрович в то время учился на высших преподавательских курсах в Ленинграде. Владимир Узбеков был конструктором судостроительного завода в Литве, Николай Печененко стал главным инженером совхоза в Одесской области. Только судьба четвертого сына полка – Сережи Паршина – так и осталась неясной.

Учитель немецкого

Сразу после окончания войны Виктора Евстифеева хотел усыновить комбриг, генерал-майор, Герой Советского Союза Сергей Кузьмин. Подобное предложение сулило безоблачное будущее, и генеральскому сыну было бы легче пробиться в жизни, но Виктор отказался.

«После войны меня направили в Хвалынский детский дом, что в Саратовской области, – вспоминал Виктор Александрович. – Родные все погибли. Было мне тогда 14 лет. В какой класс идти? Хотели посадить во второй, потом сжалились и определили в третий. Не отстал я от ребят. Экстерном сдал четвертый и шестой классы. И почти вовремя окончил среднюю школу.

А потом – факультет иностранных языков в Саратовском пединституте и Высшие преподавательские курсы в Ленинграде».

Первые уроки немецкого Виктор прошел на фронте. Ему казалось необходимым знать язык противника, чтобы быть полезным своим старшим товарищам. Потом в Германии он познакомился и с немецкой культурой, жизнью простых немцев. И решил изучать язык всерьез. Да и способности к языкам у Виктора были незаурядные. Уже будучи преподавателем немецкого языка, он по подписке из ГДР собрал у себя дома обширную библиотеку немецкой классики. Кроме немецкого, он хорошо владел английским и латынью. Способности, впрочем, были не только к языкам, но и к точным наукам, но от карьеры инженера пришлось отказаться. Из-за ранения в голову у Виктора возник так называемый писчий спазм, не позволявший разборчиво писать и ровно чертить.

Книга для сына полкаФото: Предоставлено "КП"

«Ходячая энциклопедия»

После окончания ленинградских курсов в 1965 году ему на выбор предложили два варианта распределения – один из вузов Средней Азии или Коми пединститут. Виктор Александрович выбрал Сыктывкар. Бывший южанин, он чувствовал себя в коми парме, как дома, – часто проводил в лесу по несколько дней подряд, один бродил в глухих лесных углах и ночевал в лесных избушках.

Скромность не позволила Виктору Евстифееву воспользоваться своим военным прошлым для получения льгот. Несмотря на боевые медали, он даже официально не числился участником войны, поскольку не стал собирать необходимые для этого документы.

Преподаватель немецкого языка КГПИ Виктор ЕвстифеевФото: Предоставлено "КП"

В Сыктывкаре Виктор Александрович женился на выпускнице инфака – Ларисе Алексеевне. Она много лет преподавала английский язык в сыктывкарской гимназии им. Пушкина. Их дочь Наталия – доктор биологических наук и работает в Институте физиологии Коми НЦ. В 2003 году у Виктора Евстифеева родилась внучка Анна-Лиза, а в 2006 году – внук Артур. Только вот Виктор Александрович из-за тяжелой болезни рано ушел из жизни – в 55 лет. Наверняка причиной болезни послужили и военное детство, и фронтовое ранение. День его смерти почти совпал с Днем Победы – 13 мая 1988 года.

Коллеги по институту даже не догадывались о его фронтовом прошлом. «Он очень мало рассказывал о себе, из скромности, я думаю, – вспоминает преподаватель кафедры иностранных языков КГПИ Наталия Селькова. – Мы долгое время не знали, что, оказывается, во время войны Виктор Александрович был сыном полка. Как-то у нас в институте к 9 мая показывали документальный фильм военных лет.

И я увидела его – мальчика, шагающего вместе с солдатами в военной гимнастерке и солдатских сапогах. Вообще он был негромким, нешумным, нерезким и очень образованным человеком. Обладал глубокими знаниями не только в области немецкого и латыни. К нему можно было обратиться с трудным вопросом по любой теме. Как сейчас вижу: рука на подбородке, несколько шагов в одну сторону, несколько – в другую, моргание – кажется, что мысли молниеносно сортируются в его кудрявой голове, и вот-вот будет готов ответ. «Ходячая энциклопедия» – так мы его между собой называли. Он никогда ни на что не жаловался, никого не судил и мало думал о себе. Всякий раз в праздник Победы мы добрым словом вспоминаем его».