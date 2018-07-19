Лайфхак: все о северных пенсиях

19 Июль 10:45 2018-07-20T10:12:44+03:00

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Сегодня Госдума РФ рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении пенсионного возраста, и это самая животрепещущая тема для большинства россиян. Напомним, по планам федерального правительства пенсионный возраст будет увеличен для мужчин до 65 лет и для женщин до 63. Но для жителей Коми пенсионная реформа пройдет мячге. «Комсомолка» подготовила лайфхак для северян.

Что следует знать о пенсиях жителям Республики Коми?

1. Северяне имеют право на досрочный выход на пенсию.

В этом году северяне еще успеют воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию, то есть мужчины смогут выйти на пенсию в 55 лет, а женщины — в 50 лет. Но если выработан необходимый северный стаж: 15 лет в районах Крайнего Севера и 20 лет в районах, приравненных к Крайнему Северу.

Законопроект, внесенный в Госдуму РФ, предполагает, что для северян установят новый возрастной лимит: для женщин — 58 лет, а для мужчин — 60. Требования по северному и страховому стажу останутся прежними.

2. Пенсионеры, живущие на севере, могут получать повышенный размер пенсии в двух случаях:

- за работу на северных территориях (если выработан полный северный и страховой стаж)

- за проживание на севере ( когда гражданин проживает на севере, это, в частности, касается граждан, переехавших на северные территории в пенсионном возрасте).

3. При переезде в регионы средней полосы России или на юг сохраняется повышенный размер пенсии, начисленный за работу на северных территориях.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Законопроект предполагает поэтапное увеличение пенсионного возраста в период с 2019 по 2034 год.