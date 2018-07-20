2018-07-20T16:19:35+03:00
Общество

«Меняем город вместе» с «Комсомолкой»

Алиса КОЗЛОВА
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Авторов не загоняют в жесткие жанровые рамки, главное - раскрыть тему выставки: Республика Коми. Фото: источник Yandex.ruАвторов не загоняют в жесткие жанровые рамки, главное - раскрыть тему выставки: Республика Коми. Фото: источник Yandex.ru
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«Комсомольская правда в Коми» приглашает творческих жителей республики, прежде всего тех, кто любит фотографировать красоты нашей республики, принять участие в проекте нашего издания «Меняем город вместе».

Совместными усилиями мы планируем познакомим жителей и гостей столицы с республикой и одновременно преобразим Сыктывкар. По инициативе «КП в Коми» в самых популярных и посещаемых местах города будут организованы выставки работ начинающих и известных фотографов. Площадки под выставки нам предоставят сыктывкарский автовокзал, железнодорожный вокзал, Национальная библиотека, Юношеская библиотека.

"КП в Коми" ждет ваши фотографии, посвященные красотам нашей республики. Фото: с личной страницы Юрия Лисовского в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

"КП в Коми" ждет ваши фотографии, посвященные красотам нашей республики. Фото: с личной страницы Юрия Лисовского в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Масштабная акция преследует сразу три цели. Во-первых, рассказать горожанам и гостям столицы Коми о красотах нашего северного края и его самобытной культуре. Поэтому «КП в Коми» призывает жителей республики присылать нам фотографии заповедников, таежных просторов, девственных лесов и северных рек, а также фото с эпизодами из повседневной жизни коми деревнь и урбанистические пейзажи.

- Мы не устанавливаем жесткие жанровые рамки для фоторабот, а, наоборот, стремимся к разнообразию жанров и техник. Единственное требование к потенциальным участникам заключается в том, что все фотографии должны быть посвящены Республике Коми, - уточняют организатор выставки Алиса Козлова.

Во-вторых, проект «Меняем город вместе» позволит открыть новые имена фотохудожников, станет стартовой площадкой для тех, кто делает первые шаги в фотоискусстве. В-третьих, проект направлен на улучшение интерьеров популярных учреждений и организаций города, где каждый день бывают сотни людей.

Мы ждем фотографии начинающих авторов и мэров фотоискусства. Фото www.water-rf.ru

Мы ждем фотографии начинающих авторов и мэров фотоискусства. Фото www.water-rf.ru

Фотовыставки станут своего рода презентацией Республики Коми, вкратце расскажут горожанам об уникальных особенностях нашего северного края, его истории и традициях. И, что важно, красочные снимки оживят строгие интерьеры самых многолюдных мест Сыктывкара. Отсюда и название акции – «Меняем город вместе». «Комсомольская правда в Коми» призывает всех любителей фотографии изменить к лучшему столицу Коми.

Фотографии присылайте на электронный адрес «КП-Коми»:.kp@kpkomi.ru. Мы готовы проконсультировать вас по телефону 89222773629.

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