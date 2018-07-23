Садик в Коми, на строительстве которого пропали 34 млн руб., снова не откроют

23 Июль 09:47 2018-07-23T10:46:53+03:00

Учреждение для дошколят возвели на месте коровника и по соседству с кладбищем

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Который год в райцентре Усть-Цилемского района длится эпопея со строительством детского сада. И хотя в районном отделе образования родителям предлагают места для детей в новом саду, большинство все же отказываются записывать малышей в новострой.

С видом на кресты

Подготовка к строительству в Усть-Цильме садика на 120 мест началась еще в 2012 году. Практически сразу с объектом возникли проблемы: сначала арендатор земельного участка в суде пытался доказать, что местная администрация в нарушение договора выгоняет частников отсюда. Но суд встал на сторону властей. Затем экологи и местные активисты возмутились обстоятельству, что детское дошкольное учреждение хотят возводить на месте, где долгие годы располагался скотный двор, по некоторым данным даже скотомогильник. Кроме того, окна садика будут выходить на кладбище. Но глава муниципалитета Алексей Поздеев стоял на своем: «Это место самое подходящее для строительства: рядом расположены все инженерные системы, а также по плану здесь район перспективной застройки», - считал управленец.

Конфликт между властями и местными предпринимателями вспыхнул тогда, когда тендер на строительство выиграла некая московская фирма «МИРЭКС». «Мы здесь живем, на этой земле, строить будем на совесть для своих детей и внуков», - предлагали местные предприниматели. Но и тут голос местных не услышали.

Сдать объект в эксплуатацию планировалось в 2016 году. Однако в сроки подрядчик не уложился. Он жаловался на отсутствие непьющих работников. Но строители утверждали, что им задерживают зарплату, а бесплатно работать никто не хочет. Тем не менее стройка продолжалась.

Где деньги, Карл?

Год назад МВД и ФСБ заинтересовались темпами строительства объекта и расходованием бюджетных денег. После проверки директора фирмы-подрядчика ООО «МИРЭКС» объявили в розыск и ищут до сих пор. Контракт с фирмой расторгли, объект «отдали» другому подрядчику — ООО «СК-Лидер».

Сначала следователи заявляли, что московский подрядчик погрел руки на стройке и незаконно обогатился на 2 млн руб. Однако детальная проверка документов показала: ущерб государству в десятки раз больше! Специалисты Контрольно-счетной палаты Коми установили, что пятая часть денег – с января 2014 года по октябрь 2017-го на стройку потратили всего 169,6 млн руб. бюджетных денег, имеют нецелевое использование.

Подтвердились нарушения, связанные с выбором земельного участка для строительства сада: более 1,2 млн руб. необоснованно потратили из республиканского бюджета на снос строений на участке. Кроме того, в контракт необоснованно включили услуги по страхованию строительных рисков почти на 1 млн руб.

Сейчас садик готов на 90%Фото: Фото автора.

В 2016-2017 годах в администрации района неоднократно заявляли, что муниципальная комиссия еженедельно выезжает на объект и отслеживает выполнение работ. Однако ревизоры обнаружили, что свыше 34,5 млн бюджетных руб. местные власти перечислили строителям за фактически невыполненные работы и неоказанные услуги. «На момент расторжения муниципального контракта с «МИРЭКС» заказчик принял и оплатил работы на общую сумму более 142,4 млн руб. при их фактической стоимости 107,8 млн руб.», - отметили в ведомстве.

К 1 сентября не откроют

Сейчас работа на стройке кипит. Помочь деньгами решили нефтяники: в прошлом году они выделил 25 млн руб., в этом году – еще 17 млн руб.

- Денег на завершение строительства у нас хватит. Все внутренние отделочные работы в корпусе завершены, сейчас занимаются благоустройством уличной территории: установили ограду, обустраивают игровые площадки, - сообщил заместитель руководителя администрации Усть-Цилемского района Николай Канев. – Но к 1 сентября садик точно не откроем. Не успеем получить разрешение.

По словам чиновника, вся загвоздка в получении лицензии, которую выдаёт региональный минобраз. Оформление документа, как правило, затягивается на несколько месяцев. Но прежде нужно заручиться разрешениями от пожнадзора, СЭС и других инстанций. «Сейчас садик готов на 90%. Мы уже приглашали на объект пожнадзор и стройнадзор. Проверяющие указали на «косяки» и мы их постараемся исправить до начала официальной проверки», - отметил Канев.