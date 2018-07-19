2018-07-19T11:06:08+03:00
Общество

В Коми утонул 14-летний подросток: он пытался перейти реку вброд

Спасти ребенка не удалось
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В республике утонул ещё один подростокВ республике утонул ещё один подросток
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В Ижемском районе Коми утонул 14-летний подросток, сообщают местные жители. В МЧС по Коми уточнили, что трагедия произошла, когда группа детей пыталась перейти реку вброд. Один из них оступился и попал в стремнину, спасти его не удалось.

Трагедия произошла вчера, 18 июля, вечером в селе Брыкаланск. По информации МЧС по Коми, группа детей переходила участок реки вброд в местечке Шар-вом. Один из подростков при попытке «штурма» водоема попал в стремнину. Администрация села организовала поиски и вызвала спасателей. До их приезда местные жители нашли тело мальчика. Как пишут люди, подростку было 14 лет, он приехал на лето к своим родным.

- К сожалению, это не первая трагедия, случившаяся с подростками на реке. С начала лета в Коми утонули уже пять несовершеннолетних 2004 года рождения. Именно в этом переходном возрасте подростки начинают чувствовать себя более самостоятельными, родительский контроль ослабевает. Обращаемся с настоятельной просьбой ко всем взрослым: будьте внимательны к своим детям, особенно в период школьных каникул ежедневно напоминайте им правила безопасного поведения. Дети не должны оставаться у водоемов без контроля взрослых! - в очередной раз предупреждает МЧС по Коми.

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