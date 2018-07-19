2018-07-19T15:17:19+03:00
Общество

В Сыктывкаре шестилетняя девочка упала в колодец, потому что крышку люка украли

Ребенка спасла соседка
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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В местечке Лесозавод в открытый колодец провалилась шестилетняя девочка. К счастью, ее крики услышала соседка с первого этажа. Она выбежала на помощь и достала ребенка из ямы. Оказалось, что люк накануне украли неизвестные. По данному происшествию уже составлено заявление в полицию.

Инцидент произошел сегодня, 19 июля, в первой половине дня у дома №3 по улице Школьной. Шестилетняя девочка гуляла во дворе и упала в открытый колодец. Она сидела в яме и кричала, чтобы ее спасли. Вымокшую девочку вызволила соседка. Самостоятельно ребенок выбраться бы оттуда не смог.

Как рассказали медики, пострадавшую занесли домой, дали девочке валерьянки, потому что она беспрестанно плакала от стресса, который ей пришлось пережить. При падении она получила ушибы и ссадины. Мама отказалась от госпитализации ребенка, отметив, что при необходимости они отправятся в травмпункт.

Как сообщают медики, спустя короткое время после инцидента у ямы появились работники «Сыктывкарского Водоканала» и "Ростелекома". Рабочие коммунального предпрития, убедившись, что колодец не относится к их организации, уехали с места происшествия. На месте остались сотрудники "Ростелекома", а вскоре к открытому люку приехала полицейская машина. На люке установили сигнальный "треугольник", полиция начала выяснять обстоятельства произошедшего.

Как рассказали в пресс-службе ПАО «Ростелеком», люк колодца был украден неизвестными. По этому поводу уже составлено заявление в полицию. В компании отметили, что у специалистов нет возможности каждый день объезжать территории. В этой связи руководство "Ростелекома" просит граждан сообщать об открытых люках в МЧС или в диспетчерскую компании.

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