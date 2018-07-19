2018-07-19T21:00:45+03:00
Общество

На архиепископа Питирима подали заявление в прокуратуру

Поводом для жалобы стала фотография духовного лица у мемориала памятника Александру Сергеевичу Пушкину
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Сыктывкарец подал заявление в прокуратуру на архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима. Поводом для жалобы стала фотография духовного лица у мемориала памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Как считает заявитель, это не что иное, как вандализм.

Инцидент произошел в субботу, 14 июля, в селе Казлук Усть-Вымского района Коми, где проходила литургия в Михайло-Архангельском мужском монастыре. После нее в селе прошел «День православной поэзии». В рамках этого праздника поэты читали стихи, а затем прошла мини-фотосесия на фоне памятника Пушкину:

- Прошу провести проверку по факту вандализма. Архиепископ Питирим перелез через ограду мемориала поэту А.С. Пушкину, забрался на пьедестал с мемориальной табличкой и уселся на памятник. Этот памятник не является арт-объектом, он огражден со всех сторон цепями. Прошу провести проверку и возбудить уголовное дело по факту вандализма, - пишет местный общественник, который раньше работал при епархии, Руслан Искандаров.

Руководитель по работе с молодежью епархии Александр Митрофанов в соцсетях оставил свое мнение на этот счет:

- Пушкин в Казлуке – местная достопримечательность. Памятник выполнен со скамейкой. Куча народа там перефотографировалась. Но стоило появиться архиепископу, началось, - пишет он.

Архиепископ Питирим рассказал порталу «Комсомольская правда в Коми», что не видит в своем поступке ничего, что отдаленно бы напоминало вандализм:

- Около этого памятника фотографируются все. В том числе, и сидя на скамейке. Она для этого и предназначена, чтобы на нее садились люди, - отметил он.

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