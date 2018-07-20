Ухтинец пытался ограбить АЗС, угрожая кассиру ружьем

20 Июль 11:24 2018-07-20T12:33:31+03:00

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Обычный будний день в Ухте превратился в серию из вестерна В разгар дня по городу гулял человек с оружием в руках. Он направлялся к бензоколонке, которую попытался обокрасть. К счастью, все обошлось: стражи правопорядка сработали оперативно и задержали злоумышленника. Об этом сообщает наш источник.

Инцидент «в стиле боевика» произошел в Ухте вчера, 19 июля. Около 12:00 в соцсетях появилась запись: «По городу ходит человек с ружьем». Спустя два часа новость обросла подробностями: гуляющий с огнестрельным оружием по городу человек попытался обокрасть АЗС на улице Куратова.

- Сегодня в Ухте была попытка обокрасть бензоколонку. Все обошлось. Полиция поймала преступника быстро, - сообщили вечером на одном из местных пабликов. Однако спустя время запись исчезла.

Оператор заправки «Нефтепродукт Сервис» рассказала корреспонденту портала «Комсомольская правда в Коми», что попытка ограбления действительно имела место быть. Однако подробностями девушка поделиться не смогла, так как вчера была не ее смена. Но, по ее словам, преступника поймали и обезвредили. Обитатели соцсетей добавляют, что эта уже не первая попытка ограбления бензоколонки в городе. «Видно есть что-то незримое, что притягивает к ним всех маргиналов округи», - пишут люди.

Отметим также, что одно из самых дерзких нападений прошлого года произошло в Сыктывкаре. Тогда мужчина 1979 года рождения пытался ограбить банк в поселке Верхняя Максаковка. В черной маске и с обрезом в руках он ворвался в отделение и пригрозил кассиру оружием. Девушка успела нажать тревожную кнопку, поэтому грабитель ретировался. Через месяц его вычислили и задержали сотрудники правоохранительных органов.