2018-07-20T19:50:27+03:00
Общество

В Сыктывкаре на улице Гаражной "Нива" сбила женщину с ребенком

Обе госпитализированы в тяжелом состоянии
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На Гаражной улице сбили женщину с ребенкомНа Гаражной улице сбили женщину с ребенкомФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сегодня, около 18 часов, в Сыктывкаре произошло ДТП. Водительница на "Ниве" сбила женщину с ребенком. Авария случилась рядом домом № 25 на Гаражной улице.

Пострадавших госпитализировали Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Пострадавших госпитализировалиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Женщина с девочкой двигались по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль. Очевидцы утверждают, что удар был страшной силы. Пострадавших "протащило" на несколько метров вперед.

Удар был страшной силы, жертв отбросило на несколько метров вперед Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Удар был страшной силы, жертв отбросило на несколько метров впередФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Обе жертвы живы, но в тяжелом состоянии. Их отправили в больницу на карете скорой помощи.

Все детали аварии пока неизвестны Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Все детали аварии пока неизвестныФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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