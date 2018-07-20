В Сыктывкаре на улице Гаражной "Нива" сбила женщину с ребенком

20 Июль 18:58 2018-07-20T19:50:27+03:00

На Гаражной улице сбили женщину с ребенком Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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Сегодня, около 18 часов, в Сыктывкаре произошло ДТП. Водительница на "Ниве" сбила женщину с ребенком. Авария случилась рядом домом № 25 на Гаражной улице.

Пострадавших госпитализировалиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Женщина с девочкой двигались по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль. Очевидцы утверждают, что удар был страшной силы. Пострадавших "протащило" на несколько метров вперед.

Удар был страшной силы, жертв отбросило на несколько метров впередФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Обе жертвы живы, но в тяжелом состоянии. Их отправили в больницу на карете скорой помощи.