Власти республики усиленно спасают Инту

27 Июль 18:10 2018-07-27T16:48:53+03:00

В моногороде планируется открыть предприятия по добыче газа, стройматериалов и минеральных удобрений

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В свете ликвидации АО "Интауголь" правительство Коми прорабатывает механизмы поддержки моногорода Инта. В настоящее время рассматривается вопрос создания в муниципалитете территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

На данный момент заявка на создание ТОСЭР уже одобрена Фондом развития моногородов и в ближайшее время пакет документов будет внесет в министерство экономического развития Росси. Статус ТОСЭР открывает возможности коммерческим предприятиям рассчитывать на серьезные налоговые преференции и льготное кредитование, а также на субидирование затрат на строительство инфраструктуры. Ну а для жителей города - это, прежде всего появление рабочих мест.

Правительство Коми подписало сотрудничество с ООО "Тимано-Печорской Газовой компанией", которое намерено открыть производство по добыче и переработке газа на месторождениях Интинского района. Также прорабатываются вопросы запуске сразу нескольких производств: карбида кальция, ферросплавов, плавленных фосфатов, строительных материалов и минеральных удобрений - проекты будут реализованы в сотрудничестве с НПП "Энерготермсистема". Об этом "КП в Коми" сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и транспорта РК.

В рамках реализации стратегического федерального проекта по созданию Северного широтного хода в 2019-2022 годах в Инте планируется создание транспортного хаба, предполагается создание порядка 700 новых рабочих мест.

В результате реализации всех вышеуказанных проектов будет создано более 2 000 новых рабочих мест.