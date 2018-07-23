Доброта во вред: усинцы прикормили ещё одного опасного соседа из леса

23 Июль 13:42 2018-07-23T15:03:07+03:00

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В Коми идет нашествие косолапых, и жители республики начинают относиться к ним, уже как к ручным животным. Ещё одного медведя заметили усинцы возле дороги, которая идет к Водозабору.

Косолапый вел себя странно, как ручной. Местные жители отметили, что хозяин тайги реагировал на проезжающие машины и быстро приближался к ним. Один из очевидцев снял видео, на котором кто-то из усинцев специально кормил хищника.

Фото из паблика "Подслушано Усинск"

Люди тут же начали рассуждать о судьбе мишки. Кто-то откровенно жалел лесного барина:

— Задавят осенью, печально, — пишут в паблике «Подслушано Усинск».

— Человеческой глупости нет предела… А животное жалко, — комментирует Ирина Сластникова.

— Просто прикармливали с проезжающих машин. Дали пищу, чтобы он мог прожить день, но отняли будущее у медвежонка, — считает Кирилл Майаров.

Фото Виталия Баландина

Между тем, квота на отстрел медведей уменьшилась. Если в прошлом году, лимит на них составил 205 особей, то в этом году по указу главы Республики Коми охотники могут застрелить 184 косолапых. На общедоступных охотничьих угодьях в Усинске разрешили ликвидировать 10 «топтыгиных».Другие пользователи стали предостерегать от опасных игр в «домашних зверушек».

Напомним, что это уже не первый случай появления «ручного» косолапого в республике. Так, жители Вуктыла боятся ходить на кладбище из-за медведей, возле дороги между Троицко-Печорском и Ухтой также «прижился» мишка. Кстати, один их «соплеменников» уже стал жертвой слепой доброты усинцев: власти Коми разрешили отстрел хищника, который караулил легкую еду возле трассы Усинск-Харьяга.