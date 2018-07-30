Эксперт-аудитор на суде по делу Зенищева: "Голованову можно понять, у женщин такое бывает!"

30 Июль 18:30 2018-07-31T13:15:07+03:00

Роман Зенищев подозревается в получении взятки в сумме 3,7 млн рублей, а также приобретении материальной выгоды на сумму 11 млн рублей. Фото: Алиса КОЗЛОВА

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Адвокаты Романа Зенищева продолжают упорно гнуть линию защиты и доказывать, что их доверителю было предъявлено необоснованное обвинение. Защитники в суде детально изучают инкриминируемый экс-мэру эпизод с получением материальной выгоды в виде предприятий ЖКХ. Следствие настаивает, что шесть управляющих компаний и обслуживающих организаций были переданы Полине Головановой (бывшая жена фигуранта) по цене 10 тысяч рублей, но благодаря этой сделке Роман Зенищев разбогател аж на 12 млн рублей.

Сегодня в Сыктывкарском горсуде выступила Татьяна Кижнерова - специалист, проводившая аудиторскую проверку всех перешедших в собственность Полины Головановой предприятий. Эксперт выполняла заказ отца фигуранта Валерия Зенищева. Необходимость участия аудитора Кижнеровой в процессе легко объяснима - на прошлом заседании адвокаты подвергли сомнению верность выводов эксперта Максима Григорьева, итоги проверки которого послужили основой для предъявления обвинений Роману Зенищеву. Сейчас защитники пытаются доказать ошибки следствия, опираясь на выводы Кижнеровой.

На суде приглашенный специалист обратила внимание на факты отсутствия бухгалтерско-финансовых документов по ряду предприятий. В этой связи эксперт дополнительно запрашивала недостающие документы у Валерия Зенищева, тогда как Максим Григорьев проводил аудиторскую проверку на основании данных финансовой отчетности, которые имелись у него на руках.

- Законодательством предусмотрено требование составить заключение на основании данных на момент сделки. Но аудитор Григорьев не использовал недостающих документов и, более того, он их даже не запрашивал, - уточнила на суде Татьяна Кижнерова.

Специалист обратила внимание на странный парадокс со временем: Максим Григорьев проводил аудит в период с 23 декабря 2016 по 24 января 2017 года, тогда как следователи произвели выемку документов 8 февраля 2017 года.

- Экспертиза была проведена раньше, чем была произведена выемка документов следствием. Имелся серьезный пробел и ограничения, которые позволяют поставить под сомнения выводы аудитора Григорьева, - высказала свою точку зрения Татьяна Кижнерова.

Григорьев не учел несколько важных документов - отчетность о выплате дивидентов предприятий на сумму 6 млн рублей. Эти деньги были выплачены в период с 2010 по 2011 годы различным лицам.

- Предыдущие собственники изъяли эти деньги из кассы предприятий, поэтому стоимость предприятий не могла составлять 12 млн рублей - как это заявлял аудитор Григорьев - она должна быть на 6 миллионов меньше, - раскритиковала работу коллеги приглашенный специалист.

Специалист изучила документы всех шести жилищно-коммунальных предприятий, учредителем в конце 2010 - начале 2011 годов стала Полина Голованова. Как выяснила Татьяна Кижнерова, на момент продажи четыре из шести организаций находились в плачевном состоянии, а два из так вообще в стадии банкротства: ООО "СЖКХ" и ООО "СЖКХ "Орбита". Весь кластер, по ее мнению, находился в "плачевной ситуации" и сулил новым владельцам одну головную боль. Прибыльными были только ООО "СЖКХ "Чов" (заработавшее 1,2 млн рублей) и ООО "Жилстройремонт" (доход составил 6 млн 474 тыс рублей).

- Я могу понять Полину Голованову, у женщин бывает такое. Она, скорее всего, рассуждала так: я приобрету два прибыльных предприятия и четыре убыточных, а затем убыточные ликвидирую или присоединю к прибыльным - и останусь в плюсе, - предположила Татьяна Кижнерова.

В завершении заседания судья попросил эксперта объяснить еще один парадоксальный момент: почему предприятия, находившиеся в стадии банкротства, продолжают работать спустя 5-6 лет?

- Такое вполне может быть. Эти предприятия могут накапливать кредиторскую задолженность и долги по другим направлениям, но если ни кредиторы, ни налоговые органы не посчитают необходимым подавать на них заявление о банкротстве в Арбитражный суд РК, то они могут действовать бесконечно долго - медленно и по чуть-чуть погашая свои долги, - внесла ясность Татьяна Кижнерова.

На этом допрос специалиста был завершен.

Напомним, Роману Зенищеву сейчас вменяется в вину получение взятки в размере 3,7 миллионов рублей и получении материальной выгоды в сумме 12 миллионов рублей за покровительство предприятиям, специализировавшихся на автобусных перевозках. По версии следствия, с 2006 по 2009 годы мзду ему передавали ежемесячно наличкой Валерий Веселов и его компаньоны, а затем в зачет транспортного долга градоначальнику через Полину Голованову передали в собственность шесть предприятий ЖКХ. Следствие оценило их в 12 млн рублей.

СПРАВКА КП

Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев признан виновным в совершении ряда коррупционных преступлений и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,1 миллион рублей.