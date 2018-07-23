В Ухте из поезда «Воркута-Москва» эвакуировали всех пассажиров «из-за гранаты»

23 Июль 17:33 2018-07-23T17:43:12+03:00

Оказалось, что «у страха глаза велики»: люди испугались не гранаты, а испарителя от холодильной установки

Изменить размер текста: A A

В поезде №375 «Воркута-Москва» сегодня утром нашли предмет, похожий на гранату. На станции «Ухта» всех пассажиров эвакуировали, а поезд тщательно обследовали взрывотехники. Оказалось, что «у страха глаза велики»: люди испугались не гранаты, а испарителя от холодильной установки, сообщили в Сыктывкарском линейном управлении МВД России на транспорте.

В полицию о странном предмете в вагоне №7 поезда «Воркута-Москва», который может представлять опасность для жизни и здоровья людей, сообщили в 10:20 сегодня, 23 июля. На вызов оперативно прибыли сотрудники ФСБ, МВД и даже ЧОП. Очевидцы сообщают, что они эвакуировали всех пассажиров не только из поезда, но и из вокзала.

В течение 45 минут взрывотехники обследовали подозрительный предмет. Это был испаритель от холодильной установки, который никакой опасности для людей не представлял, рассказали в Сыктывкарском линейном управлении МВД России на транспорте. Однако очевидцы обладают другими сведениями. Так, люди писали, что пассажиры испугались катушки зажигания от мотоцикла.

После того сотрудники правоохранительных органов обследовали вагон, поезд отправился дальше по своему пути следования.