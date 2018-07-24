2018-07-24T14:46:21+03:00
Общество

Мэр Сыктывкара рассказал, когда благоустроят набережную в Кировском парке

Валерий Козлов ответил на этот вопрос сегодня на одной из планерок
Дарья ЮДИНА
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Валерий Козлов. Фото: Архив "КП"Валерий Козлов. Фото: Архив "КП"
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Благоустройство парков в Сыктывкаре — больная тема для горожан. В Кировском парке никак не могут доделать набережную, а Мичуринский парк постоянно тонет: достаточно одного проливного дождя, чтобы там весь чернозем смыло вниз.

Мичуринский парк часто тонет из-за дождей Фото: Дарья ЮДИНА

Мичуринский парк часто тонет из-за дождейФото: Дарья ЮДИНА

— 60-70 процентов травы в парке взошло. Единственное, на тех участках, которые раньше, до того как был уложен дренаж, были заболоченными, прошедшими ливнями смыло чернозем. Со следующей недели будем по новой завозить чернозем и высаживать растительность. А во второй половине августа уже завершим озеленение парка полностью. Ждем, когда жара спадет, — передает слова мэра портал «ProГОРОД».Сегодня эту тему на очередной планерке затронул журналист. Вот что ответил Валерий Козлов:

Топит не только деревья. Фото от 15 июля этого года. Фото: Дарья ЮДИНА

Топит не только деревья. Фото от 15 июля этого года.Фото: Дарья ЮДИНА

Проблема в том, что из-за осадков в центре Мичуринского парка очень часто появляются заболоченные участки. И постоянный завоз чернозема тут вряд ли поможет.

Впрочем, Валерий Козлов заверил, что в дальнейшем старейший сквер Сыктывкара так тонуть не будет. Ливневку очистили и теперь она работает исправно: мэр лично ездил в парк дважды в день и, по его словам, лишняя вода ушла очень быстро.

Возле столба размыло землю Фото: Дарья ЮДИНА

Возле столба размыло землюФото: Дарья ЮДИНА

Спросили корреспонденты и про набережную, которую никак не могут довести до ума. Скорее всего её доделают только к 2021 году:

— Благоустройство набережной идеи по плану. Вообще, планируем сделать ее к 100-летию республики, — заявил сыктывкарский градоначальник.

Вообще, как рапортует городское управление ЖКХ, в Сыктывкаре в благоустройстве нуждается 255 участков, на сегодняшний день восстановили 153 участка.

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