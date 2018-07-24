Участники пленэра "Клюква" изучат текстильный язык общения

24 Июль 19:00 2018-07-25T16:32:52+03:00

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Традиционный пленэр "Клюква" связующей нитью объединит художников, мастеров-текстильщиков, дизайнеров и мультипликаторов, творческие идеи которых переплетутся в красочную "ткань" из воспоминаний, впечатлений и ярких вспышек вдохновения. Концепция седьмой "Клюквы" сформулирована просто и лаконично: "Нить". Насколько глубокий и многогранный смысл вложен в это слово, журналист "КП в Коми" узнала на сегодняшней пресс-конференции с организаторами проекта, которая прошла в центре культурных инициатив "Югор".

Анжела Разманова: "Путешествия в далекие деревни и места, где ткут, где когда-то ткали, где сохранились ткани"Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Нить - это образ, мы не собираемся ограничиваться только созданием тканей. Наоборот, все участники постараются перейти на некий текстильный язык общения, нам интересно сплетение жанров, эксперименты на стыке форматов, участники постараются создать коллективные работы, - объяснила центральную идею пленэра бессменный куратор "Клюквы" художник Анжелика Разманова.

Творческий десант высадится на юге Коми. Выездная часть пленэра будет проходить в деревнях Прилузского и Сысольского и Сыктывдинского районов. В течение четырех дней участники побывают в деревнях Коквицкой горы, в Визинге, Куратово, деревне Рай и селе Ыб. Сбор материала завершится в финно-угорском этнопарке, где запланирован стационарный этап пленэра.

Именитая художница Татьяна Васильева присоединится к пленэру "Клюква"Фото: Алиса КОЗЛОВА

Участникам проекта предстоит черпать вдохновение в скромной и сдержанной красоте северных широт, а также в местных краеведческих музеях и творческих мастерских. Куратор пленэра уточнила, что "Клюква" объединит 14 человек, в их числе признанные мастера кисти Татьяна Васильева (заслуженный художник России) и Юрий Лисовский, а также гости из других регионов - ярославский художник Павел Зарослов и его питерский коллега Александр Хромых. Анжела Разманова привлекла к участию студентов и выпусников факультета искусств СГУ им.Питирима Сорокина.

- Идею пленэра можно назвать текстильной уже потому, что в проекте произойдет переплетение судеб, творческих идей и художественных замыслов. Это тоже своего рода канва, на которой будет создана выставка. Очень хочется, чтобы в итоге получилась цельная и плотная ткань, - выразила надежду на пресс-конференции Татьяна Васильева.

В поездку отравятся не только живописцы, но и мастера-текстильщики, мультипликаторы и даже музыканты. Куратор проекта очень надеется, что географическая близость с Сыктывкаром подвигнет многих других творчески одаренных жителей столицы - писателей, поэтов, фотографов - присоединиться к пленэру. Анжела Рамазанова подчеркнула, что будет рада видеть в команде таланты из районов, лишь бы их творчество совпадало с общей концепцией пленэра.

Финансовую поддержку проекту "Клюква" оказало министерство культуры, туризма и архивного дела.Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Выбор участников обусловлен тем, что все приглашенные художники очень любят ткань. Так называемый текстильный язык объединяет всех нас. Никто не знает, что получится в итоге - коллекция одежды или коллекция ткани, а, может быть, возникнет некая виртуальная ткань или философско-концептуальная вещь. Природа творчества всегда сложная, никто не знает, что в итоге родится, - отметила Анжела Разманова.

Поездка пройдет при финансовой поддержке министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Как уточнила куратор пленэра, из бюджета региона на творческую командировку было выделено около 100 тысяч рублей.

Пленэр завершится традиционной выставкой, которая пройдет 9 августа в "Югоре". По итогам поездки будет составлен виртуальный сборник всех работ участников. О высокой художественной ценности картин, фотографий, мультимедийных композиций и инсталляций прежних пленэров говорит тот факт, что авторы представляют их на престижных общероссийских выставках. Семилетняя история "Клюквы" знает примеры, когда молодых авторов с картинами, написанными на пленэре, принимали в Союз художников России.