Похоронили не того. «Погибший» бенгальской кот вернулся к воркутинке

25 Июль 12:56 2018-07-25T13:53:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воркуте женщина безуспешно искала пропавшего кота — представителя дорогой бенгальской породы. Спустя несколько дней она обнаружила труп животного и предала его земле. Какого же было ее удивление, когда ее кот неожиданно «воскрес». Оказалось, что воркутинка просто похоронила не того кота. Нетривиальный случай описали на паблике «Хэлоу, Воркута».

Бенгальский кот пропал в Воркуте, выпрыгнув из окна жилого дома, еще на прошлой неделе. Затем стало известно, что труп животного нашли и похоронили. Через несколько дней кот неожиданно «воскрес», о чем сообщили в соцсетях.

История вызвала много вопросов, на которые хозяйка животного попробовала ответить. Ее оплошность связана с тем, что тело животного было изуродовано, поэтому опознать его полностью было не так-то просто. Маргарита Ф. решила, что это ее кот и похоронила его. Спустя несколько дней после прощания с «питомцем», когда ее боль по поводу его ухода из жизни немного поутихла, кот нашелся рядом с домом. Женщине сложно описать всю радость, которую она испытала после чудесного воссоединения с любимым животным.

История вызвала много толков и саркастических замечаний. Люди вспомнили жуткую историю о «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга и в шутку предложили проверить демонические способности «воскресшего» кота. Но большинство воркутинцев все же порадовались чудесному возращению питомца, которого успели записать в мертвецы и похоронить. «Теперь он будет жить очень долго» - уверены воркутинцы.

- Котос Воскресе! У котов 9 жизней: одной больше, одной меньше, - пишут обитатели соцсетей.