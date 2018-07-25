Молодые художники России покажут свое видение Сыктывкара

25 Июль 22:19 2018-07-25T22:34:47+03:00

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Сегодня в Национальной галерее Республики Коми стартовал II живописный пленэр «Молодые художники Северо-Запада России». Четырнадцать молодых художников из разных городов нашей страны — от Владивостока до Москвы — в течение 14 дней будут черпать вдохновение из пейзажей Коми столицы.

Открылся плэнер танцевальным номеромФото: Дарья ЮДИНА

Этот плэнер стал закономерным продолжением первого плэнера, прошедшего в 2016 году. Тогда участники исследовали деревенские мотивы, живя в селе Ыб. В этот раз художники будут изучать облик Сыктывкара и его окрестностей: мастера кисти и красок снова посетят Ыб и пригороды столицы республики, например, Выльгорт. Кстати, среди участников этого плэнера есть как новички, так и те, кто приезжал в первый раз.

Всего в Сыктывкар приехали 14 художников (от 18 до 35 лет) из разных городов России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Воркуты, Кирова, Мурманска, Петрозаводска. Они используют разные техники и у них разный уровень мастерства: кто-то уже преподает в художественной школе и учился живописи профессионально, а кто-то является самоучкой и недавно начал свой творческий путь.

В столицу Коми съехались художники из разных регионов страныФото: Дарья ЮДИНА

Вдохновляться молодые художники видами столицы Коми стали только-только приехав в Сыктывкар. Так, Сергею Перминову из Кирова вдохновение подарил вкусный борщ в придорожном кафе, в котором они остановились по пути из Вятки.

Ольга Талянина, директор Национальной галереи и куратор проекта, возлагает на молодых мастеров большие надежды:

— Мы открываем новые имена в искусстве для жителей нашей республики. Это не просто выпускники ведущих художественных вузов страны, они имеют определенный бэкграунд и потенциал.

Ольга Талянина надеется по итогам нескольких плэнеров создать большой выставочный проектФото: Дарья ЮДИНА

В будущем она хочет расширить масштабы плэнера:

— Мы планируем провести несколько ежегодных плэнеров в живописных уголках нашей республики, чтобы после, по итогам, к её 100-летию представить большой выставочный проект, который будет воспевать красоту Коми, — сказала Ольга Талянина.

Куратор проекта надеется, в следующем сентябре юных живописцев примет Воркута. И прогноз вполне благоприятен: в этом году проект поддержали Союз художников России и федеральное министерство культуры. Заместитель председателя Госсовета республики Валентина Жиделева отметила, что плэнер уже вышел на новый уровень, и в честь открытия даже зачитала стихотворение, которое сочинил её муж Алексей Моисеенко.

Валентина Жиделева зачитала стихотворение, написанное её покойным мужемФото: Дарья ЮДИНА

Всего плэнер будет длиться две недели. В воскресенье, 29 июля, с 11 часов, горожане смогут присоединиться к акции «Рисуем вместе». Всем желающим выдадут краски, кисти и холсты, и они смогут окунуться в атмосферу творчества. В этот день художники проведут мастер-классы, а организаторы — экскурсии. После пройдет отбор лучших работ, и победителей наградят призами. Также, все работы, которые будут созданы на акции, оцифруют и включат в виртуальную экспозицию на сайте Национальной галереи.

Итоговая выставка плэнера откроется 7 августа. На ней горожане смогут оценить, насколько молодые мастера прониклись очарованием Сыктывкара.