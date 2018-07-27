Стаканчик за 300: кто в Сыктывкаре продает ягоды и почему они такие дорогие

27 Июль 15:46 2018-07-27T16:17:24+03:00

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Черника, морошка и грибы в этом году не уродились, поэтому дешевые дикоросы в Сыктывкаре купить так же сложно, как и стать героем фильма «Миссия невыполнима». Это и многое другое мы узнали от местных торговцев, когда погуляли по рынку на площади имени Габова, чтобы узнать, откуда привозят сюда ягоды и почему у них такая разная цена.

Сколько стоит черника?

В среднем, чтобы купить литр черники, надо отдать 300 рублей. Кто-то продает лесную ягоду за 350 или 400 рублей. В этом году она не уродилась. Виноваты майские заморозки. Но торговцы, которые хотят заработать лишнюю копейку, на это не сетуют и встают с первыми лучами солнца, чтобы идти в лес. Например, Ольга Воронова из Максаковки вместе с мужем идет за ягодами в два часа ночи. Утром в лесу прохладно, поэтому собирать ягоду и приятно, и удобно. Вчера Ольга собрала 13 литров черники, а сегодня 8. Весь урожай она выставила на продажу.

Средняя цена на чернику - 300 рублей за литрФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Сегодня за час продала четыре литра. Но раз на раз не приходится: иногда сижу допоздна, а иногда ухожу рано. Вчера вот, например, покупательница подходила ко мне два раза и брала чернику со словами, что она ей очень пришлась по душе, - рассказала Ольга.

Татьяна из Максаковки продает чернику уже несколько лет. Она прослеживает динамику: пять лет назад литр черники можно было купить за 150 рублей. В этом году ягода дорогая, потому ее в лесу очень мало.

Для Татьяны продажа ягод - это весомая денежная поддержкаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Полторы недели назад чернику продавали по пятьсот рублей - литр, потому что ее днем с огнем было не найти. Сейчас ягода пошла, поэтому и сбавили цену. Но черникисейчас почти что и нет. В самых ягодных местах — пустота. Конечно, продажа ягод — это хорошее денежное подспорье. И окна пластиковые на эти деньги вставляли, и двери покупали, - рассказала Татьяна.

Недавно до торговцев дошли слухи, что в походы в лес запретят: «Платить придется, чтобы в лес ходить. Мы, конечно, с этим не согласны. Если надо, то поднимем бунт. Мы же живем на ягоды».

Сколько стоит морошка?

Царскую ягоду, то есть морошку, можно приобрести от 500 рублей за литр. Созревшие ягоды медового оттенка отдают за 600 рублей за литр. Кроме того, продают и ягодные плодоножки,к которые используют, к примеру, для лечения кашля. Через месяц, когда морошка станет настоящей редкостью, ценник вырастает до 1000 рублей.

Покупка царской ягоды бьет по кошелькуФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Иду в лес в три утра, собираю до восьми утра, а потом иду торговать. Пока я в отпуске, время есть. В этом году морошки очень мало, приходится долго бродить-ходить пока наберешь на продажу. В прошлом году морошки было много, поэтому мы ее продавали в среднем от 250 рублей за литр, - рассказал Сергей, который собирает морошку в Седкыркеще.

Сергей встает в три утра, чтобы идти в лесФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Сколько стоит клубника?

В среднем, литр клубники обойдется покупателю в 300 рублей. Но можно поискать и более выгодные варианты. Например, Майя Васильевна из Лозыма продает литр за 200 рублей. Она рассказала, что торговля в этом году не клеится.

Майя Васильевна удивляется низкому спросу на ягодыФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Бабушки не знают, с чем это связано: «Может быть кредиты люди понабрали? Может быть зарплату им не платят?» Слова пенсионерки подтвердили все торговцы: спрос с каждым годом падает.

Но клубника как на подбор - красивая и ароматная. Екатерина Алексеевна Ершова в этом году пошла торговать впервые, потому что столкнулась с материальными затруднениями. Пенсионерка удивилась, что другие торговцы приняли ее в свои стройные ряды: всегда подскажут, помогут и поддержат.

На рынке продается очень красивая клубникаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Эту клубнику я вырастила в дачном обществе «Мича Ю». В этом году ягода хорошая, потому что весна была спокойная, без заморозков, цветение прошло на «ура». Уже две недели стоит солнечная погода, поэтому клубника очень дружно созревает, - рассказала она.

Бабушки нараспев хвалят свой товар, выращенный в экологически-чистых районах Коми. Например, Маргарита Андреевна приезжает из Нювчима. Причем ехать ей приходится на двух автобусах. Она не унывает, ведь еще ни разу ей не пришлось возвращаться домой с непроданным товаром.

Почему все так дорого?

В этом году лето выдалось неурожайнымФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В этом году лето выдалось неурожайным. Грибы не уродилась, потому что погода не балует дождями, а в лесу очень сухо. Черники мало, потому что большую часть урожая «побили» заморозки еще в мае и июне. В прошлые урожайные годы дикоросы можно было приобрести намного дешевле, чем в этом году.