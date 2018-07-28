«Хватит бояться»: о чем говорили на митинге против повышения пенсионного возраста в Сыктывкаре

28 Июль 18:45 2018-07-28T20:45:41+03:00

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В Сыктывкаре сегодня, 28 июля, в Мичуринском парке прошел митинг «Стачка» против реформы повышения пенсионного возраста. По информации организаторов, протестное мероприятие посетили 500-700 человек. По официальным данным УМВД, на митинг пришло 250 человек.

Митинг посетили горожане разных возрастов: и пенсионеры, и студенты, и люди среднего возраста. Многие из них держали в руках плакаты с яркими лозунгами: «Зачем нам 8 лет дали» или «Родился. Работал. Умер. Пенсия», которые хотелось разглядывать снова и снова.

Некоторые плакаты просто притягивали взглядыФото: Наталия БЕШКАРЕВА

На акции протеста прозвучало много речей от восьми спикеров, представляющих разные партии и общественные организации. Полную трансляцию с мероприятия можно посмотреть здесь. В этой статье мы знакомим вас с тезисами некоторых спикеров, которые прозвучали на митинге. В двух словах то, что происходило, можно проиллюстрировать глаголом: «Объединяйтесь».

На митинге было много молодежиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Секретарь горкома РКРП (Российской коммунистической рабочей партии) Александр Вербин автор очень эмоциональной речи. По его словам, надо не бояться проявлять активную гражданскую позицию:

- В конце 90-х годов мои коллеги, учителя, не получали пять месяцев зарплату. Тогда бастовали все школы, и это было в истории нашего города! Во время принятия закона о монетизации льгот старики вышли на Стефановскую площадь. Потом пенсионеры перекрыли дорогу, не испугавшись автотранспорта. Надо учиться на исторических примерах! – ответил Вербин.

Горожане держали в руках плакаты с протестными лозунгамиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Лидер партии «РОТ Фронт» Максим Туманов подхватил и развил тему предыдущего оратора. По его словам, в проблемах людей виноваты они сами:

- Почему вся борьба, которая проходила годами, стихала? Почему рабочие отступали? Это причина находится в вашем нежелании бороться! Все думают, мол, ништяки, которых добился профсоюз, останутся мне, а я отойду в сторону. Пусть репрессии свалятся на них, – пожурил он присутствующих.

Спикеры призывали не бояться, а объединятьсяФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Представитель работающей молодежи Борис Дианов отметил, что главный минус реформы в том, что она будет мешать карьере молодых.

Опасения молодых озвучил Борис ДиановФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Вот придёт вчерашний студент к работодателю и скажет, мол, работать хочу, а ему ответят: «Прости, вот баба Клава, мы ее не может уволить, а ей еще 8 лет до пенсии». Молодой человек помыкается и встанет на учет в Центр занятости. То есть не будет никакой экономии! Мы теряем специалистов, мы увеличиваем страховые выплаты, чтобы обеспечивать неработающую молодежь, - высказал он опасения, который «витают в воздухе» с самого начал обсуждения реформы.

На митинг пригласили представителя «Штаба Навального» Григория Каблиса. Он рассказал, что рад большому количеству пришедших на митинг.

Представитель оппозиции отметил, что Россия возвращается в средние векаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

По его словам, пенсионная реформа – это грабеж, которое организовало правительство, а страна, в целом, движется в направлении неофеодализма. То есть увеличивается социальное расслоение и пропасть между бедными и богатыми. «Власть очень боится народной активности, а раз они этого боятся, то значит надо в этом направлении действовать», - резюмировал он.

«Если я промолчу сегодня, то завтра мне вообще не дадут слова! Надо до конца довести идею улучшения, и у нас все получится» - отметил гражданский активист Василий Шестаков.

Депутат Госсовета от КПРФ рассказал о том, что принимающие закон не спросили простой народ, что необходимо сделать в первую очередьФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Ненормально, что жизненно важные решения принимают пять депутатов. Ненормально, что два человека, которые представляют Коми в Госдуме, голосуют за принятие людоедской реформы. Стоит ставить вопрос о роспуске Госсовета. Нас здесь больше, чем депутатов Госсовета, мы лучше знаем, что нам надо. И мы предлагаем создать свой собственный референдум, - резюмировал общую идею об объединении депутат Госсовета от КПРФ Олег Михайлов.

По официальным данным УМВД, количество людей не превышало 200 человекФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Резолюцию митинга зачитал член КПРФ Андрей Никулин. Он много говорил про правительство и рост цен. «Нас лишили права на достойный труд, заплату. Теперь необоснованно растут цены на продукты питани. Власть встала на путь геноцида. Чиновники прекрасно понимают, что до заданной планки не доживет большинство. Уже сейчас множество семей экономит на продуктах питания, чтобы платить налоги и ЖКХ. При увеличении НДС многие перейдут на хлеб и воду». Спикер зачитал длинный список требований, главный из которых – отозвать законопроект реформы, как противоречащий Конституции РФ. Его единогласно поддержали все участники митинга, подняв руки вверх.