В Сыктывкаре поздравили морских волков

28 Июль 18:30 2018-07-28T20:50:57+03:00

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Сегодня в Сыктывкаре на Театральной площади поздравили моряков: накануне дня Военно-морского флота там устроили концерт. "Комсомольская правда в Коми" понаблюдала за гуляниями с фотоаппаратом в руках.

Вообще, праздник моряков по указу президента отмечается в последнее воскресенье июля, которое в этом году выпало на 29 число. Но мэрия решила чествовать морских волков сразу два дня: в субботу для них провели концерт, в воскресенье - митинг.

Больше всего празднику радовались не "виновники торжества" (которых почему-то не было видно), а дети, которые охотно танцевали и играли.

Больше всего празднику радовались детиФото: Дарья ЮДИНА

Золотое поколение в это время наблюдало за радостью ребятни со скамеек.

Пожилые наблюдали со скамеекФото: Дарья ЮДИНА

Недалеко от площади дежурили, охраняя общественный покой, двое полицейских.

За порядком наблюдали полицейскиеФото: Дарья ЮДИНА

Погода не проявила лояльность, из-за сильного ветра и спрятавшегося солнышка зрителей сначала было немного. Люди были одеты разносезонно: кто-то пришел в футболке и шортах, другие достали куртки.

Зрителей сначала было немногоФото: Дарья ЮДИНА

Родителям и старшим братьям-сестрам приходилось придерживать коляски и самокаты, хозяева которых во время буйства ветра прогуливались по площади, гоняя голубей.

Коляски сдувал ветерФото: Дарья ЮДИНА

Артисты же оделись соответствующе: ведущие и танцовщицы из группы "Хали Гали" щеголяли в матросках.

Выступающие были одеты в матросском стилеФото: Дарья ЮДИНА

Для наблюдающих зрителей организаторы устроили игры на морскую тематику. Причем, участниками активных развлечений становились как взрослые, так и дети.

Ведущие провели несколько игрФото: Дарья ЮДИНА

Также было организовано несколько тематических площадок. Желающие более спокойных увеселений, собирали паззлы-корабли.

Одним из развлечений было собирание паззловФото: Дарья ЮДИНА

На другой площадке желающие могли сыграть в морской бой, а на третьей - обменяться книгами или вообще забрать понравившиеся издания себе.

Несколько человек сыграли в морской бойФото: Дарья ЮДИНА

Темой третьей площадки стал букроссингФото: Дарья ЮДИНА

Конечно, был организован и концерт, на котором выступали и городские исполнители. Под песни известного сыктывкарского рэпера Артемия Барсукова собравшиеся на площади особенно веселились.

На площади выступил Артемий БарсуковФото: Дарья ЮДИНА

Несколько человек образовали пары и стали играть многим известную ещё с детства игру "Ручеек".

Зрители вместе с танцовщицами стали играть в "Ручеек"Фото: Дарья ЮДИНА

Праздновать ВМФ горожане продолжат завтра: рядом с "Вечным огнем" в 10 часов пройдет митинг.