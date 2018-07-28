В Сыктывкаре поздравили морских волков
Сегодня в Сыктывкаре на Театральной площади поздравили моряков: накануне дня Военно-морского флота там устроили концерт. "Комсомольская правда в Коми" понаблюдала за гуляниями с фотоаппаратом в руках.
Вообще, праздник моряков по указу президента отмечается в последнее воскресенье июля, которое в этом году выпало на 29 число. Но мэрия решила чествовать морских волков сразу два дня: в субботу для них провели концерт, в воскресенье - митинг.
Больше всего празднику радовались не "виновники торжества" (которых почему-то не было видно), а дети, которые охотно танцевали и играли.
Больше всего празднику радовались детиФото: Дарья ЮДИНА
Золотое поколение в это время наблюдало за радостью ребятни со скамеек.
Пожилые наблюдали со скамеекФото: Дарья ЮДИНА
Недалеко от площади дежурили, охраняя общественный покой, двое полицейских.
За порядком наблюдали полицейскиеФото: Дарья ЮДИНА
Погода не проявила лояльность, из-за сильного ветра и спрятавшегося солнышка зрителей сначала было немного. Люди были одеты разносезонно: кто-то пришел в футболке и шортах, другие достали куртки.
Зрителей сначала было немногоФото: Дарья ЮДИНА
Родителям и старшим братьям-сестрам приходилось придерживать коляски и самокаты, хозяева которых во время буйства ветра прогуливались по площади, гоняя голубей.
Коляски сдувал ветерФото: Дарья ЮДИНА
Артисты же оделись соответствующе: ведущие и танцовщицы из группы "Хали Гали" щеголяли в матросках.
Выступающие были одеты в матросском стилеФото: Дарья ЮДИНА
Для наблюдающих зрителей организаторы устроили игры на морскую тематику. Причем, участниками активных развлечений становились как взрослые, так и дети.
Ведущие провели несколько игрФото: Дарья ЮДИНА
Также было организовано несколько тематических площадок. Желающие более спокойных увеселений, собирали паззлы-корабли.
Одним из развлечений было собирание паззловФото: Дарья ЮДИНА
На другой площадке желающие могли сыграть в морской бой, а на третьей - обменяться книгами или вообще забрать понравившиеся издания себе.
Несколько человек сыграли в морской бойФото: Дарья ЮДИНА
Темой третьей площадки стал букроссингФото: Дарья ЮДИНА
Конечно, был организован и концерт, на котором выступали и городские исполнители. Под песни известного сыктывкарского рэпера Артемия Барсукова собравшиеся на площади особенно веселились.
На площади выступил Артемий БарсуковФото: Дарья ЮДИНА
Несколько человек образовали пары и стали играть многим известную ещё с детства игру "Ручеек".
Зрители вместе с танцовщицами стали играть в "Ручеек"Фото: Дарья ЮДИНА
Праздновать ВМФ горожане продолжат завтра: рядом с "Вечным огнем" в 10 часов пройдет митинг.