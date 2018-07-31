2018-07-31T13:15:07+03:00
Общество

В Сыктывкаре полицейские задержали на пляже четверых подростков

Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото УМВД по СыктывкаруФото УМВД по Сыктывкару
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Полицейские Сыктывкара совместно с МКУ «ПАСС» пять дней патрулировали пляжи столицы Коми. За это время они составили 54 административных материала. В том числе и на родителей, которые отпускают своих детей к реке одних, сообщает пресс-служба УМВД по Сыктывкару.

За время патрулирования полицейские неоднократно замечали детей, которые находились у реки, предоставленные сами себе. В большинстве случаев неподалеку находились их родители, которых стражи правопорядка в очередной раз предупредили об опасности. Однако у четверых детей сопровождающих рядом не оказалось, поэтому несовершеннолетних доставили в дежурную часть до передачи родителям.

- Взрослым стоит помнить, что в отношении родителей детей, которые были обнаружены у водоемов без сопровождающих, будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - уточнили в пресс-службе УМВД по Коми.

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