«Комсомолка» ищет тех, кто преображает мир вокруг себя

31 Июль 11:11 2018-07-31T13:15:07+03:00

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Газета «КП в Коми» и сайт komi.kp.ru приглашают читателей принять участие в проекте «Сам себе волонтер». Мы хотим показать, что делать добрые дела самостоятельно — это здорово! Убрать свой двор, очистить подъезд от похабных надписей или собрать бутылки на пляже — хоть и маленькое, но геройство. Геройство потому, что не модно. Ломая систему, человек ничего не получает взамен, кроме радости от сделанного добра.

Мы зовем к участию в проекте «Сам себе волонтер» тех, кто делает мир вокруг себя лучше – в одиночку или с единомышленниками. И не важно, насколько масштабна и постоянна ваша добровольческая помощь. Главное, что вы готовы быть полезным другим людям и скорее всего не требуете за это похвалы. Возможно, что вы день за днем убираете дворовый стадион от мусора. Или собираете семьей подарки и относите их в интернат к празднику. Или вам надоело смотреть на заляпанную старыми объявлениями остановку и готовы отмыть ее сами. Или каждое лето разбиваете под окнами многоэтажки клумбу и ухаживаете за огородом приболевшей соседки.

Такие добрые дела для вас привычны, потому что с ними жизнь становится лучше и приятнее. А может вам удается лишь изредка уделить им время. Как бы то ни было – хватит прятаться в тени! Выходите и расскажите, насколько сложно быть не таким, как все, и насколько приятно видеть результаты своего труда. Не исключено, что вы лишь являетесь свидетелем чьих-то добрых дел и с благодарностью говорите им «Спасибо». И хотя эти энтузиасты не привыкли афишировать свои поступки, они заслуживают большего. В том числе, чтобы о них узнало как можно больше людей – через страницы газеты и сайт «Комсомолки».

Так, несколько недель назад мы опубликовали анонс проекта «Сам себе волонтер». После той статьи уже откликнулся первый герой проекта Павел Яруков из поселка Нижний Чов. Мужчина четыре года подряд убирает мусор на местном пляже, став хранителем чистоты красивого берега Вычегды. Если бы не добровольная инициатива Павла, жителям пришлось бы передвигаться между мусорных куч, которые растут с пугающей быстротой. Проблема в том, что никому нет дела до порядка местного пляжа, который считается бесхозным. Историю об этом энтузиасте читайте в ближайших номерах газеты «КП-Коми».

Чтобы вы или знакомый стал героем статьи, расскажите историю о добром поступке в соцсетях и поставьте хештег #самсебеволонтер. Она может быть опубликована «ВКонтакте», «Инстаграме» или «Фейсбуке». Вы можете поделиться с нами рассказами о подвижниках по телефону 8-904-239-39-82 или написать в сообщения группы vk.com/kp_komi. Мы также будем рады вашим письмам с фотографиями по адресу: 167031, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 149, каб. 322, проект «Сам себе волонтер».

Живые и честные истории о взлетах и падениях мы опубликуем на страницах «КП-Коми», на сайте komi.kp.ru и на страницах издания в соцсетях. Ждем ваши истории с хэштэгом #Самсебеволонтер до конца ноября. Каждый участник нашего проекта #Самсебеволонтер получит подарок от редакции, а также возможность заполучить единомышленников, которые тоже захотят стать «сам себе волонтерами». Вместе мы сможем показать, что для преобразования мира и помощи другим людям, достаточно небольших и ежедневных усилий.