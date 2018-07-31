Шоу Малахова: гости похвалили блогера из Коми, который издевается над братом-инвалидом

31 Июль 16:40 2018-07-31T17:04:26+03:00

Эдуард Коробейников рассказал Андрею Малахову, как начал заниматься блогингом и выставлять своего брата на всеобщее обозрение

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Интинский блогер Эдуард Коробейников, которого многие знают под ником Джон Клюкер стал гостем телепередачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Ведущий шоу Андрей Малахов на протяжении часа разбирался по всех перипетиях скандальной истории.

Напомним, Джона Клюкера обвиняют в издевательствах над братом-инвалидом Александром Коробейниковым по кличке Грибабас. Прямые трансляции истязаний он ведет на своем YouTube канале. Как утверждают общественники, таким образом Эдуард зарабатывает на своем родственнике, который страдает расстройством психики. Сейчас в отношении блогера началась прокурорская проверка, на время которой Грибабаса положили в психиатрическую клинику.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Эдуард рассказал Андрею Малахову, что канал Грибабаса был открыт еще в 2012 году и с того времени на него подписались более 25 тысяч человек.

- Есть такая тема как ностальжи – ходишь в дальние походы и хочешь оставить это в памяти. Для этого я купил видеокамеру, чтобы запечатлеть моменты походов. Потом я познакомился с YouTube и решил попробовать завести канал, - рассказал о начале своего блогерского пути Джон Клюкер.

Студия разделилась на два лагеря

В 1991 году Грибабас попал в аварию на мотоцикле. Он остался жив, однако с того времени у него начали проявляться признаки психических отклонений.

- Он не может обращаться с документами и делать сложные вещи, - объяснил Эдуард.

В 2008 году Грибабас одиноко шатался по улицам Инты и жил на свалке. Александр же взял его к себе домой и стал о нем заботиться.

УНИЖЕНИЕ ИЛИ ЗАРАБОТОК?

В «Прямом эфире» продемонстрировали трогательные кадры, как два брата ездят на рыбалку и ходят в походы. Однако потом их сменили ролики другой тематики, которые так возмутили общественность. В одном из блогов один из подписчиков канала попросил Грибабаса за деньги съесть кошачий корм.

Мама Эдуарда Коробейникова считает, что Нелли Ефименко просто ловит хайп

- Донаты могут давать задания под любым ником. Лично я ему таких заданий не даю. Иногда Александр сам пробует кошачий корм, - объяснил увиденное Джон Клюкер.

Первым за блогера вступился ведущий программы «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков. Он отметил, что на видео не происходит ничего ужасного и шокирующего.

- Наши дети в возрасте от 10 до 15 лет развлекаются, придумывая для себя всякие задания. Они все это выкладывают на YouTube, потому что у них есть желание прославиться. Они просто не делают это за деньги. Поэтому давайте не делать из этого трагедии, - призвал публику Алексей Лысенко.

К нему присоединились певица Таша Белая, адвокат Марина Кащенко и многие гости телепередачи. На их взгляд блогер сделал добрый поступок, взяв под опеку инвалида, и таким образом просто зарабатывает себе и брату на жизнь.

ВСЕ ШИШКИ НА ПРАВОЗАЩИТНИКА

На эфир пригласили и правозащитницу Нелли Ефименко, которая и написала заявление в прокуратуру на Александра Коробейникова. Девушка эффектно появилась в студии с ошейников. Подойдя к блогеру, она предложила ему самому надеть "животную амуницию" и сидеть в ней весь эфир, а присутствующие могут ему за это заплатить.

- Соберем деньги! – обратилась к публике юрист.

Юрист Нелли Ефименко предложила Джону Клюкеру самому примерить ошейник

Нелли Ефименко объяснила, что она ведет проект в Республике Коми, который направлен на помощь инвалидам. К ней лично обратились жители Инты и попросили разобраться в случившемся, так что это не была ее личная инициатива.

- Он круглые сутки снимает. А если Александр не выполняет задания за деньги, то брат приходит и заставляет танцевать его часами, как наказание, - рассказала о своем взгляде на происходящее правозащитница. - Мое обращение было нацелено на то, чтобы разобраться, причинен ли вред инвалиду.

Однако многие гости эфира ополчились против Нелли Ефименко. По их мнению, именно по вине юриста Грибабас сейчас находится в психиатрической лечебнице, а не дома, где о нем заботился брат.

Мама Эдуарда Коробейникова, Любовь, которую также пригласили на шоу, считает, что Нелли просто «ловит хайп» и завидует количеству подписчиков ее сына.

СУДЬБА ГРИБАБАСА

Немногие гости студии встали на сторону Нелли Ефименко. Так, блогер Михаил Юханаев один из тех, кто посчитал поведение Джона Клюкера издевательством, а не какой не заботой о брате.

- Вы издеваетесь над своим братом! - пытался образумить публику Михаил.

К нему присоединился и адвокат Андрей Мишонов.

- Вы используете его как марионетку. Почему не снимаете себя? - обратился к Эдуарду Андрей.

В заключении в студии показали видео, на котором главный врач «Интинской центральной городской больницы» Валентина Копченкова рассказаза о ближайшем будущем Грибабаса.

- Будем проведена судебно-психиатрическая экспертиза. По решению суда 2008 года он признан недееспособным, сейчас будем проведен повторный осмотр, - заключила медик.

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