В Коми родители смогут оплатить кружки и секции детям за счет государства

2 Авг. 09:00 2018-08-02T11:25:55+03:00

Записаться на кружок робототехники теперь без сертификата не получится. Фото: Архив "КП" Фото: Дарья ЮДИНА

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С этого года в Республике Коми обновляется система дополнительного образования. Для того, чтобы ходить на кружки и секции, каждый ребенок должен будет иметь сертификат дополнительного образования. Что это какое, как его получить и где можно использовать — рассказали сегодня на прямой линии в приемной Главы РК.

На прямую линию поступило много звонков от мам и бабушекФото: Дарья ЮДИНА

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Сертификат дополнительного образования – это отметка в специальном электронном реестре. У сертификата две функции: он будет работать как отметка (указывающая на то, что ваш ребенок ходит в тот или иной кружок или секцию) и как кошелек, из которого полностью или частично будут оплачиваться услуги дополнительно образования. «Пополняться» этот кошелек будет за счет бюджетных средств: в каждом районе сумма будет определяться муниципальным управлением образования. Оплачиваться будут только те программы, которые входят в сертифицированный реестр (среди них есть как муниципальные программы, так и программы в частных организациях допобразования).

Сертификат будет выдаваться один раз, и будет действовать до того, как ребенок станет совершеннолетним.

Михаил Власов рассказал о преимущества системыФото: Дарья ЮДИНА

КАК ЕГО ПОЛУЧИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

С помощью Интернета:

1. Зайти на портал komi.pfdo.ru. Заполнить электронную заявку на получение сертификата.

2. Вам пришлют номер сертификата и пароль для авторизации на сайте. Используя их, выберите нужные и интересные вам кружки и секции. После подайте заявки на обучение по выбранным программам.

3. Дождитесь подтверждения заявок. Прочитайте договор-оферту, распечатайте и подпишите его.

4. Распечатайте заявление на получение электронного сертификата, которое должно прийти на вашу электронную почту.

5. Отнесите об заявления и подтверждающие документы (список есть на портале komi.pfdo.ru) в организацию, кружок которой вы выбрали. Представитель организации проверит, правильно ли вы заполнили заявления и окончательно активирует ваш личный кабинет.

Оформить все бумаги вместе со специалистом:

1. Обратитесь в организацию, где находится интересующий вас кружок или секция (это может быть как школа, так и частная компания). Вместе с её сотрудником заполните заявление о зачислении на обучение и подпишите его.

Какие документы нужны для оформления заявления на получение сертификата?

- Документ, удостоверяющий вашу личность;

- Документ, удостоверяющий личность вашего ребенка;

- Документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

- Документы, подтверждающие право ребенка на получение сертификата.

2. Запишите номер сертификата и пароль, который вам даст специалист.

3. Пользуйтесь порталом komi.pfdo.ru.

ВАЖНО! Нужно понимать, что получение сертификата не означает, что вашего ребенка автоматически запишут в секцию — вместе с сертификатом нужно оформить и договор на обучение.

ГДЕ ОН БУДЕТ РАБОТАТЬ?

Внедрение новой системы дополнительного образования будет осуществляться постепенно, поэтапно. К 1 сентября этого года он начнет работать в Сыктывкаре, Инте, Воркуте, Усинске, Вуктыле, Ухте, Сосногорске, Печоре, в Сыктывдинском и Усть-Куломском районах. В остальных муниципалитетах республики эта программа заработает к 2020 году. Финансироваться он частично будет из федерального бюджета (12,7 миллионов) и регионального бюджета (больше 5 миллионов).

В качестве эксперта выступила также Наталья АрабоваФото: Дарья ЮДИНА

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

— Сертификат вводится по нескольким причинам. В-первых, родителям будет удобнее найти нужную программу на одном портале, чем бегать по учреждениям или «шерстить» их сайты. Также введение сертификатов позволит оценить, насколько эффективно работают педагоги допобразования и оптимизировать расходы. К тому же, включение в реестр частных компаний, которые предлагают новые подходы и на программы которых дети охотно записываются, позволит поддержать предпринимателей, работающих в этой сфере, — сказал замначальника отдела допообразования и летнего отдыха Министерства образования, науки и молодежной политики РК Михаил Власов.

В то же время это не означает, что будут повально закрывать все «неэффективные» учреждения:

— Есть социально значимые программы. У нас к ним относятся, например, программы, которые поддерживают и развивают культуру Коми края. К ним относятся и музыкальные школы, куда проходят только талантливые и одаренные дети, где отбор жестче и отсев больше. Такие программы будут поддерживаться государством несмотря на то, сколько детей уйдет после начала обучения, — заверила директор Республиканского центра дополнительного образования Наталья Арабова.

Сертификат можно будет получить уже сегодня на сайте komi.pfdo.ru с 12 часов.