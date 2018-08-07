Суд по делу Гайзера: руководитель «Экологов Коми» Нина Ананина призналась, что Павел Марущак использовал общественников, как карманную организацию

СЕГОДНЯ 12:42 2018-08-07T12:47:23+03:00

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В Замоскворецком суде по «делу Гайзера» дали показания бывший и действующий лидеры общественной организации «Экологи Коми» Владилена Гимадиева и Нина Ананина. Они рассказали об отношениях организации с прежним руководством Коми.

Из показаний свидетелей можно было узнать, что организация возникла в 2009 году из группы в социальной сети «Вконтакте». Первоначально в нее входили студенты и преподаватели республиканских вузов. Вскоре в социальных сетях их заметил начальник управления информации администрации главы Коми Павел Марущак, который курировал в республике деятельность общественных организаций.

Он пригласил активистов группы на встречу и предложил зарегистрировать организацию, пообещав содействовать в освещении их деятельности в республиканских СМИ. В личной беседе с Ниной Ананиной Марущак сказал, что нужна организация в противовес Комитету по спасению Печоры, сообщает БНК.

Платил инвентарем и транспортом

Ананина по заданию Гимадиевой, которая была председателем организации, размещала статьи и посты на экологические темы в «Живом журнале». После того как «Экологи Коми» стали взаимодействовать с Павлом Марущаком, статьи и посты, которые писала Ананина, стали находить отклик у республиканских изданий. К членам организации за комментарием часто стали обращаться журналисты с просьбой выступить экспертами по той или иной возникшей ситуации экологического характера. Кроме Марущака, Гимадиева и Ананина взаимодействовали с помощником первого заместителя главы Коми Ольгой Сычуговой. Поручения Марущака транслировались через нее. При этом, как пояснила в суде Ананина, в своих комментариях ее просили не касаться в негативном ключе нескольких крупных компаний.

По просьбе Марущака Ананина занималась составлением рейтингов промышленных предприятий Коми.Фото: komikz.ru

По просьбе Марущака Ананина занималась составлением рейтингов промышленных предприятий Коми. По ее мнению, такие рейтинги требовались для того, чтобы при заключении соглашений о социальном партнерстве с крупными предприятиями власти Коми могли рассчитывать на более выгодные условия. Она также выполняла просьбы, которые казались ей странными, например, публично высказаться о деятельности «РЖД» в сфере экологии. Кроме медийной поддержки, экологи иногда получали через Марущака помощь инвентарем и транспортом.

По словам Ананиной, с момента создания их организация не была подконтрольна властям Коми.

Пошли против власти

В 2012 году «Экологи Коми» выиграли грант, который позволил им провести ряд мероприятий экологического характера. По словам свидетелей, в апреле 2012 года от сотрудников Коми государственного педагогического института им стало известно о намерении отдать ботанический сад под жилищную застройку. На письменный запрос на имя ректора КГПИ Михаила Китайгородского о планах по ботаническому саду никакого ответа экологи не получили. К осени 2012 года стало известно, что городские власти намерены перевести территорию ботанического сада в зону жилой застройки, что означало вырубку сада.

По мнению Владилены Гимадиевой, ботанический сад имеет историческую и экологическую ценность. Он был создан для адаптации и селекции плодово-ягодных культур еще до Великой Отечественной войны. Селекция растений в саду проводилась даже в годы войны. По наблюдениям за культурами, которые произрастали в ботаническом саду, готовили работы студенты и научные сотрудники нескольких вузов Сыктывкара.

Тогда «Экологи Коми» выразили свою обеспокоенность судьбой ботанического сада Павлу Марущаку. Он сказал, чтобы они не встревали в это дело, поскольку застройка все равно произойдет. Если не принять в течение года решение о переводе части сада в зону жилой застройки, то ботаническим садом займутся москвичи, на которых «вообще нет никакой управы». Марущак также рекомендовал им не ходить в мэрию Сыктывкара на общественные слушания, посвященные изменению назначения территории ботанического сада. Но Гимадиева и Ананина пришли на общественные слушания, где высказались против застройки ботанического сада.

Черный пиар заказывали?

Против застройки сада на слушаниях кроме «Экологов Коми» выступили представители организации «Рубеж Севера» (запрещенная судом националистическая организация, ликвидирована по решению суда в ноябре 2016 года). По словам Ананиной, в маленьком зале было очень много народу, при голосовании Гимадиевой пришлось встать на стол, чтобы вести подсчет голосов. Этот момент попал в объектив многих СМИ и был использован впоследствии для кампании по дискредитации организации.

- С подачи неизвестно кого нас стали называть «оголтелыми экологами», «рубежистами», «националистами», - отметила свидетель.

Особенно ее оскорбляли анонимные комментарии под публикациями с упоминанием «Экологов Коми» в интернете. Организацию связали с «Рубежом Севера», у которого была скандальная репутация. Поэтому никто не хотел вмешиваться в историю с ботаническим садом и взаимодействовать по этому вопросу с «экологами».

В суде Ананина рассказала, что после общественных слушаний она и другие активисты обходили дома, расположенные рядом с ботсадом, собирая подписи против перевода земель под жилую застройку. При поквартирном обходе выяснилось, что ранее эти дома уже обошли некие женщины, которые также собирали подписи. По словам свидетеля, лишь некоторые жильцы вчитались в то, под чем им предлагалось подписаться. Женщины предлагали поставить подпись за то, чтобы часть сада застроить, а часть — оставить вузу.

По словам Ананиной, в течение недели после общественных слушаний местные СМИ писали о ботаническом саде, а затем в течение полугода их статьи на эту тему издания не принимали, ссылаясь на запрет от Марущака. Понимая, что стройку уже не остановить, она предложила на встрече с Павлом Марущаком деревья и кустарники из ботанического сада пересадить в другие места. По словам свидетеля, Марущак посоветовал, чтобы она обратилась к застройщику - Александру Ольшевскому.

Карманная организация

Вскоре ей позвонил человек, представившийся Ольшевским, предложил встретиться. Ананина назначила ему встречу в Общественной палате, где, как она считает, установлены камеры видеонаблюдения. Там Ольшевский спросил, чего хотят «Экологи Коми». Она ответила, что организация желает максимально сохранить ботанический сад. На этом они расстались. Ананина говорит, что Ольшевский ничего ей не предлагал, а она его ни о чем не просила.

По предложению Ольги Сычуговой Ананина направила письмо главе Коми с предложением о пересадке деревьев и кустов ботанического сада КГПИ.

- На следующий день пришло письмо, где говорилось, что в ботаническом саду какую-либо ценность представляет лишь небольшая яблоневая аллея, которую предполагается сохранить, - отметила свидетель.

По ее словам, сейчас ботанический сад вырублен практически полностью. Как впоследствии поняла Ананина, «Экологи Коми» властями были использованы как карманная организация. После того как ботанический сад вырубили, взаимодействие «Экологов Коми» с Марущаком продолжалось, хотя было уже не таким интенсивным.

В суде прозвучало, что экс-глава Коми Вячеслав Гайзер обратил внимание на то, что по документам территория ботанического сада является агробиостанцией и это не предполагает статус особо охраняемой территории. На это Ананина ответила, что ботанический сад находился в центре города рядом с транспортной развязкой с большой интенсивностью движения автомобилей.

- Сад являлся естественным очистителем воздуха в этом районе города, - отметила свидетель.