Бездомный пес из Воркуты нашел хозяев в Нью-Йорке

2 Авг. 19:35 2018-08-02T19:45:47+03:00

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Пес Йорик из воркутинского муниципального приюта был, можно сказать, обречен: его хотели усыпить. Но волонтеры из местного общества защиты бездомных животных нашли ему любящую семью в Америке. Его случай не единственный: уже два года добровольцы отправляют постояльцев приюта в другие регионы России и даже в другие страны.

Таким Йорик был муниципальном приюте. Фото из группы "ВКонтакте"

Добровольцы из воркутинского приюта уже давно находят семьи для своих подопечных и собак из муниципального приюта за пределами республики. Так, «смертника» Йорика, который чудом избежал усыпления, улетел из Заполярья в Нью-Йорк год назад. Там он сменил имя и стал Афоней:

— Это Афоня, которого звали Йориком, из воркутинского приюта. Теперь он со мной в Нью-Йорке после долгого пути. Мы дали ему новое имя для новой жизни и он очень быстро привык к нему. Очень умный пёс, сразу стал членом семьи. С характером, упрямый, но невероятно ласковый. Подружился с нашим котом. На площадке вступает в бой с ротвейлерами, обгоняет гончих, дома — тапочки атакует. В общем, у нас классика жанра: в доме появился щенок! — написала его хозяйка Маргарита в группе приюта.

А это Йорик уже в "большом яблоке". Фото из группы "ВКонтакте"

Сначала щенка доставили в Москву, где его уже забрала новоиспеченная хозяйка. В Америку Йорик-Афоня прилетел на самолете. Деньги для его доставки (как и для доставки все остальных собак) волонтеры собрали благодаря неравнодушным людям.

Гета (Сельма). Сейчас она в Финляндии. Фото из группы "ВКонтакте"

Вообще, география мест, куда переезжают жители заполярного приюта, обширна. Чаще всего, собаки находят свой дом на Кубани, в Петербурге, в Череповце (Вологодская область), в Москве. Уже несколько собак сменили Воркуту на Сыктывкар. Из приюта поселка Северный также несколько четвероногих перебрались в Финляндию.

Джой. Фото из группы "ВКонтакте"

Например, Джой сменил столицу Заполярья на культурную столицу России. В приют он попал зимой: кто-то его подстриг и выбросил мерзнуть на улицу. К счастью, его спасли волонтеры. В июне этого года Джоя забрала к себе жительница Петербурга — Галина Кадетова:

— До этого у нас была собака, смесь питбуля и овчарки, но она умерла, так как не выдержало сердце. Мы очень долго от её смерти «отходили». Но так как уже привыкли к собаке, у нас четверо внуков — без питомца нельзя, решили завести новую. Мы позвонили в местный приют и нам сказали, что нужно ездить к ним, чтобы собака привыкла. А наша семья как раз переехала на дачу, так что было не очень удобно. Тогда мы стали искать «младшего брата» в Интернете, позвонили в другой приют. Девушка пообещала, что нам перезвонят на следующий день. Позвонили, я все рассказала о нашей семье. Моя собеседница сказала, что собачку отправят. Я спросила, где её можно забрать. А мне ответили, что она в Воркуте. Вот тут я сильно удивилась, — рассказывает хозяйка Джоя.

Джоя везли две недели. Но ожидание того стоило: пес сделал свою семью счастливой:

— Мы счастливы, у нас прекрасный пес. В начале, после переезда, Джоя очень удивляла трава, ел её вместо колбасы. Неделю по ночам он плакал, как человек, хотя был уже довольно взрослым: в холке на тот момент вырос на 60-70 сантиметров. А сейчас он всем доволен: подружился с Жулькой (вторая собака, поменьше), она им командует. Джой очень хороший охранник: все заборы обходит, сидит на крыльце, пока в доме не погаснет свет.

Как рассказала администратор приюта Ирина Гаврилова, собаки переносят переезд и «акклиматизацию» хорошо. Для отправки волонтеры специально нанимают перевозчиков. Например, до Петербурга четвероногие пассажиры доезжают, в среднем, за 11 тысяч рублей. Все документы добровольцы оформляют сами. Кстати, иногда жители других регионов России забирают сразу несколько заполярных собак: сейчас волонтеры собирают 30 тысяч рублей для отправки Моти и её сына Тимофея в город Славянск на Кубани.

Тимофей. Фото из группы "ВКонтакте"

Вообще, людям, работающим в воркутинском приюте, приходится нелегко. В помещении, где находятся их подопечные, нет даже электропроводки, оно освещается с помощью бензинового электрогенератора, который постоянно приходится заправлять. Недавно им вообще перестали подвозить воду: теперь волонтеры, закупившись бочками, возят её сами — без живительной влаги нельзя ни приготовить поесть, ни элементарно напоить собак. Администратор приюта надеется, что к зиме все-таки удастся решить эту проблему.