2018-08-02T19:45:47+03:00
Общество

Бездомный пес из Воркуты нашел хозяев в Нью-Йорке

Йорик обрел дом за рубежом
Дарья ЮДИНА
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Бездомный пес из Воркуты обрел семью в Нью-ЙоркеБездомный пес из Воркуты обрел семью в Нью-Йорке
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Пес Йорик из воркутинского муниципального приюта был, можно сказать, обречен: его хотели усыпить. Но волонтеры из местного общества защиты бездомных животных нашли ему любящую семью в Америке. Его случай не единственный: уже два года добровольцы отправляют постояльцев приюта в другие регионы России и даже в другие страны.

Таким Йорик был муниципальном приюте. Фото из группы "ВКонтакте"

Таким Йорик был муниципальном приюте. Фото из группы "ВКонтакте"

Добровольцы из воркутинского приюта уже давно находят семьи для своих подопечных и собак из муниципального приюта за пределами республики. Так, «смертника» Йорика, который чудом избежал усыпления, улетел из Заполярья в Нью-Йорк год назад. Там он сменил имя и стал Афоней:

— Это Афоня, которого звали Йориком, из воркутинского приюта. Теперь он со мной в Нью-Йорке после долгого пути. Мы дали ему новое имя для новой жизни и он очень быстро привык к нему. Очень умный пёс, сразу стал членом семьи. С характером, упрямый, но невероятно ласковый. Подружился с нашим котом. На площадке вступает в бой с ротвейлерами, обгоняет гончих, дома — тапочки атакует. В общем, у нас классика жанра: в доме появился щенок! — написала его хозяйка Маргарита в группе приюта.

А это Йорик уже в "большом яблоке". Фото из группы "ВКонтакте"

А это Йорик уже в "большом яблоке". Фото из группы "ВКонтакте"

Сначала щенка доставили в Москву, где его уже забрала новоиспеченная хозяйка. В Америку Йорик-Афоня прилетел на самолете. Деньги для его доставки (как и для доставки все остальных собак) волонтеры собрали благодаря неравнодушным людям.

Гета (Сельма). Сейчас она в Финляндии. Фото из группы "ВКонтакте"

Гета (Сельма). Сейчас она в Финляндии. Фото из группы "ВКонтакте"

Вообще, география мест, куда переезжают жители заполярного приюта, обширна. Чаще всего, собаки находят свой дом на Кубани, в Петербурге, в Череповце (Вологодская область), в Москве. Уже несколько собак сменили Воркуту на Сыктывкар. Из приюта поселка Северный также несколько четвероногих перебрались в Финляндию.

Джой. Фото из группы "ВКонтакте"

Джой. Фото из группы "ВКонтакте"

Например, Джой сменил столицу Заполярья на культурную столицу России. В приют он попал зимой: кто-то его подстриг и выбросил мерзнуть на улицу. К счастью, его спасли волонтеры. В июне этого года Джоя забрала к себе жительница Петербурга — Галина Кадетова:

— До этого у нас была собака, смесь питбуля и овчарки, но она умерла, так как не выдержало сердце. Мы очень долго от её смерти «отходили». Но так как уже привыкли к собаке, у нас четверо внуков — без питомца нельзя, решили завести новую. Мы позвонили в местный приют и нам сказали, что нужно ездить к ним, чтобы собака привыкла. А наша семья как раз переехала на дачу, так что было не очень удобно. Тогда мы стали искать «младшего брата» в Интернете, позвонили в другой приют. Девушка пообещала, что нам перезвонят на следующий день. Позвонили, я все рассказала о нашей семье. Моя собеседница сказала, что собачку отправят. Я спросила, где её можно забрать. А мне ответили, что она в Воркуте. Вот тут я сильно удивилась, — рассказывает хозяйка Джоя.

Джоя везли две недели. Но ожидание того стоило: пес сделал свою семью счастливой:

— Мы счастливы, у нас прекрасный пес. В начале, после переезда, Джоя очень удивляла трава, ел её вместо колбасы. Неделю по ночам он плакал, как человек, хотя был уже довольно взрослым: в холке на тот момент вырос на 60-70 сантиметров. А сейчас он всем доволен: подружился с Жулькой (вторая собака, поменьше), она им командует. Джой очень хороший охранник: все заборы обходит, сидит на крыльце, пока в доме не погаснет свет.

Как рассказала администратор приюта Ирина Гаврилова, собаки переносят переезд и «акклиматизацию» хорошо. Для отправки волонтеры специально нанимают перевозчиков. Например, до Петербурга четвероногие пассажиры доезжают, в среднем, за 11 тысяч рублей. Все документы добровольцы оформляют сами. Кстати, иногда жители других регионов России забирают сразу несколько заполярных собак: сейчас волонтеры собирают 30 тысяч рублей для отправки Моти и её сына Тимофея в город Славянск на Кубани.

Тимофей. Фото из группы "ВКонтакте"

Тимофей. Фото из группы "ВКонтакте"

Вообще, людям, работающим в воркутинском приюте, приходится нелегко. В помещении, где находятся их подопечные, нет даже электропроводки, оно освещается с помощью бензинового электрогенератора, который постоянно приходится заправлять. Недавно им вообще перестали подвозить воду: теперь волонтеры, закупившись бочками, возят её сами — без живительной влаги нельзя ни приготовить поесть, ни элементарно напоить собак. Администратор приюта надеется, что к зиме все-таки удастся решить эту проблему.

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