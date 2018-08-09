В Сыктывкаре на стоянке для колясочников "припарковался" торговый павильон

СЕГОДНЯ 10:15 2018-08-09T10:41:18+03:00

Автостоянка предназначена для транспорта людей с ограниченными возможностями. Но владельцы павильона решили, что в этом месте можно организовать прибыльный бизнес. Фото: www.onf.ru/region/komi_republic

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В столице Коми зафиксирован вопиющий случай нарушения прав людей с ограниченными возможностями: на автостоянки для инвалидов установлен торговый павильон. Ларек установлен вблизи одного из самых популярных торговых центров Сыктывкара на Октябрьском проспекте, где в выходные обычно яблоку негде упасть.

Рядом с торговым центром установлен знак "Парковка для инвалидов" с табличкой, что зона действия знака составляет 50 метров. Однако именно в ограниченной территории нахальным образом был поставлен павильон, торгующий фейерверками. Данное нарушение выявили активисты Общественного народного фронта в Коми. Общественники обратили внимание, что павильон располагается непосредственно на дорожной разметке, обозначающей места для инвалидов.

Нарушение выявили активисты Общественного народного фронта в Коми. Фото: www.onf.ru/region/komi_republic

- До настоящего времени стоянки для людей с ограниченными возможностями здоровья нередко занимают несознательные водители – вовсе не инвалиды. И общественники борются с этим явлением. Однако ситуация, когда парковка для инвалидов с действующими знаками и соответствующей разметкой занята торговым павильоном, уникальна, мы с таким еще не сталкивались. Ситуация неприглядная. Ведь нарушено все, что можно – действие дорожных знаков, разметки. Но в данном случае нарушено и просто человеческое понимание, – прокомментировал ситуацию член регионального штаба Народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми Роман Литвин на сайте ОНФ в Коми.

Это факт отсутствия сочувствия и сострадания к инвалидам. Фото: Фото: www.onf.ru/region/komi_republic

Общественники отметили, что если собственникам было необходимо поставить торговый павильон именно в данном месте, то в качестве компенсации нужно было сначала оборудовать дополнительные места для инвалидов в другом месте рядом с торговым центром. Ведь согласно законодательству, рядом с социально значимыми объектами такие бесплатные места должны быть обязательно, причем не менее 10% от общего количества парковочных мест.

Активисты ОНФ в Коми направили обращения в администрацию Сыктывкара и ГИБДД с просьбой исправить ситуацию, а также призвали сделать это собственников павильона и торгового центра.