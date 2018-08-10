2018-08-10T10:30:24+03:00
Общество

Погода на выходные: солнечную субботу сменит дождливое воскресенье

Над республикой один за другим пройдут циклоны
Алиса КОЗЛОВА
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В ближайшие дни погоду в Коми будут диктовать сменяющие друг друга циклоны.В ближайшие дни погоду в Коми будут диктовать сменяющие друг друга циклоны.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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В ближайшие дни Коми будет находиться под влиянием серии атлантических циклонов, которые будут поочередно сменять друг друга. В этой связи синоптики прогнозируют переменчивый характер погоды. В субботу по всему региону ожидается комфортная теплая погода, а уже в воскресенье всю территорию республики накроет новый атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы.

Уже сегодня северо-восточная часть республики окажется в тылу арктического циклона - там пройдут дожди, грозы и установится холодная температура воздуха. Днем столбик термометра поднимется до +8...+13 градусов, а ночью ожидается +3...+5. На большей части республике сохранится комфортная погода без осадков: днем - +18...+25 градусов, ночью - +15...+17.

Завтра, в субботу, лето напомнит о себе. По всей республике установится теплая погода без осадков. Днем воздух прогреется до +14...+19 градусов, а ночью ожидается приятная прохлада +4....+9 градусов. На юго-западе в дневное время суток потеплеет до +24 градусов, а ночью столбик термометра опуститься до +13 градусов.

В воскресенье регион вновь окажется под властью циклона - погода ухудшится: прогнозируются дожди и грозы. Однако температурный фон останется на прежнем уровне: днем на большей части территории республики ожидается +18....+23, а на юго-западе до +27 градусов. Ночью на северо-востоке потеплеет лишь до +8, а на остальной территории Коми в ночное время суток разброс температур составит от +11 до +14 градусов.

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