На трассе Сыктывкар-Эжва десятки авто застряли в пробке из-за ДТП
В Сыктывкаре на повороте в Нижний Чов произошло ДТП, которое стало причиной образования гигантской пробки. Об этом порталу «Комсомольская правда в Коми» сообщают очевидцы.
ДТП произошло сегодня утром, 6 августа, у поворота на Нижний Чов на трассе Сыктывкар-Ухта. По словам очевидцев, там столкнулись два внедорожника. Есть сведения, что столкнулись не два, а четыре авто. На месте работают инспекторы ГИБДД.
На фото можно заметить, как сильно поврежден бампер у одного из попавших в ДТП авто.
Renault Duster сильно пострадал от удараФото: Наталия БЕШКАРЕВА
Из-за аварии было сильно затруднено движение транспорта по трассе Сыктывкар-Эжва. Образовалась большая пробка. Проезжавшие место ДТП очевидцы заметили на месте аварии машины скорой помощи, спасательного отряда, МЧС и ГИБДД.
На вызов приехали пожарно-спасательный отряд, скорая помощь и ГИБДДФото: Наталия БЕШКАРЕВА
Пока не известно, как произошло ДТП, а также есть ли в нем пострадавшие. Мы будем следить за развитием событий.
Из-за аварии образовалась огромная пробкаФото: Наталия БЕШКАРЕВА
Renault Duster сильно пострадал от удараФото: Наталия БЕШКАРЕВА