На трассе Сыктывкар-Эжва десятки авто застряли в пробке из-за ДТП

СЕГОДНЯ 09:25 2018-08-06T11:05:41+03:00

Есть сведения, что столкнулись четыре авто

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В Сыктывкаре на повороте в Нижний Чов произошло ДТП, которое стало причиной образования гигантской пробки. Об этом порталу «Комсомольская правда в Коми» сообщают очевидцы.

ДТП произошло сегодня утром, 6 августа, у поворота на Нижний Чов на трассе Сыктывкар-Ухта. По словам очевидцев, там столкнулись два внедорожника. Есть сведения, что столкнулись не два, а четыре авто. На месте работают инспекторы ГИБДД.

На фото можно заметить, как сильно поврежден бампер у одного из попавших в ДТП авто.

Renault Duster сильно пострадал от удараФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Из-за аварии было сильно затруднено движение транспорта по трассе Сыктывкар-Эжва. Образовалась большая пробка. Проезжавшие место ДТП очевидцы заметили на месте аварии машины скорой помощи, спасательного отряда, МЧС и ГИБДД.

На вызов приехали пожарно-спасательный отряд, скорая помощь и ГИБДДФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Пока не известно, как произошло ДТП, а также есть ли в нем пострадавшие. Мы будем следить за развитием событий.

Из-за аварии образовалась огромная пробкаФото: Наталия БЕШКАРЕВА