Вдоль дорог в Ухтинском районе «поржавели» хвойные: защитники леса бьют тревогу

СЕГОДНЯ 14:12 2018-08-06T14:24:47+03:00

Центр защиты леса не может выяснить причину «ржавчины» хвои, потому что в ведомстве нет химической лаборатории

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Защитники коми леса бьют тревогу: хвойные вдоль трасы Ухта-Сыктывкар покрылись «ржавчиной». Все лето они «украшают» деревья в рыжий цвет. Однако это явление невозможно исследовать, как как отсутствует специальная химическая лаборатория. Об этом активистам спасения леса написали в ответ на официальный запрос.

Автолюбители заметили ржавую хвою в начале лета. Зона поражения — деревья вдоль трассы Ухта-Сыктывкар и в районе поселков Ярега и Нижний Доманик. Защитники природы забили тревогу: цвет «ржавчины» говорит о необъяснимом химическом поражении. Чтобы понять, откуда ноги растут, люди написали запрос в Роспотребнадзор и Минприроды Коми.

Спустя несколько месяцев защитники лесов получили официальные ответы, которые опубликовали в соцсетях. В Роспотребнадзоре ответили, что не имеют отношения к проблеме поражения деревьев и посоветовали обратиться в Минприроды. В профильном министерстве дали развернутый ответ, что хвоя ржавого цвета могла образоваться из-за влияния химических реагентов. Проблема в том, что определить это точно не представляется возможным, так как в филиале Центра защиты лесов отсутствует химическая лаборатория.

Однако специалисты пояснили, что при взятии образцов порыжевшей хвои и их визуальном осмотре было выявлено наличие в хвое инфекционного заболевания — обыкновенное шютте ( «шютте» в переводе с немецкого «осыпаться»).

- Порыжевшая хвоя деревьев наблюдается весной и в том случае, когда на хвойных породах наблюдается фотохимический ожог. Он может поражать хвою тогда, когда в каплях росы или дождя растворяются вещества поллютанов (выхлопные газы промышленных предприятий, заводов, фабрик и химические реагенты, добавляемые в песок для посыпания дорог), а яркие солнечные лучи нагревают эти капли. Тогда образуются по-настоящему агрессивные растворы. Если в загрязненном воздухе выхлопными газами вдоль дорог много соединений серы, то в каплях под воздействием солнечных лучей может образовываться серная кислота. С возрастанием температуры, повышением влажности воздуха и увеличением количества осадков процесс усыхания леса может усиливаться. Хвойные породы, а именно сосна и ель, очень чувствительны даже к низким концентрациям газов и кислот. Именно по этой причине в крупных городах эти породы плохо себя чувствуют и долго в таких условиях не растут, - объяснили ситуацию специалисты Центра защиты лесов.

Фото соцсети